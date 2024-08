「俺を尊敬しろ」と叫び…老後に突然「孤独」になった人が犯しがちな「大失敗の実態」

わたしたちはいつまで金銭や時間など限りある「価値」を奪い合うのか。ベストセラー『世界は経営でできている』では、気鋭の経営学者が人生にころがる「経営の失敗」をユーモラスに語ります。

※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。

孤独は経営でできている

他人が自分を尊重してくれない、理解してくれない、あるいはこれまで自分を尊重し理解してくれていた人を失う。それらにより、自分が求める他者との関係の質と量に対して、現実に得られていると感じている他者との関係の質と量とが下回るとき、人は孤独を感じる。

これら三種類の孤独のすべてが経営の失敗によって生まれる。

鬼電と共に去りぬ:孤独と不興の悪循環

はじめに「他人が自分を尊重してくれない」という種類の孤独に悩んでいる人の典型的な行動をみてみよう。

街を歩いていて、ふと、何か面白いことを思いつく。私の場合でいえば、よく「実際にお会いすると意外と大きいんですね」と言われるのだが、「映像や文章では人間の小ささが強調されてまして」と返答するという冗談を思いついたりする。

さっそく先ほどの自分の思い付きをどうしても誰かと話したくなる。

こんなとき孤独な人が次にとる行動は、ひたすらメールやダイレクトメッセージを友人または友達以上恋人未満の気になる人に送りまくることだ。だが返信はこない。これじゃ足りないかとばかりに追加でメッセージを送信しまくる。返信はこない。

だんだんと怒りと悲しみがこみあげてくる。負けるもんか、と、今度はその友人に電話をかけまくる。いわゆる鬼電というやつだ。電話をかける鬼になったつもりで発信ボタンを連打することを鬼電という。誰も電話にでない。仕方がないので、しばらく顔を合わせていなかった父母兄弟姉妹子女に電話する。電話にでない。

私などは、友人・家族に電話がつながらなすぎて電話会社の陰謀を疑うほどだ。

こうなったら、とばかりに、疎遠だった親戚にも電話をかける。ようやく電話がつながるが親戚はなんだかよそよそしい態度だ。そうして孤独感がますます募ってくる。すると先ほど電話に出なかった父母兄弟姉妹子女から折り返し電話がかかってくる。そこで親戚との電話は早々に切り上げて父母兄弟姉妹子女と話しだす。

ようやく孤独を癒やせる、とばかりに孤独な人は一方的にしゃべり散らす。どうでもいいことをしゃべる、しゃべる。電話の向こうでは「またか」とばかりにスマホをスピーカーモードにして音は最小にされている。固定電話であれば受話器をわきに置かれている。孤独な人は空気を相手に必死でしゃべっているわけだ。

そのうちに孤独な人は、電話の向こうの相手が自分の話をまともに聞いていないことを感づき「どういうつもりだ」と問いただす。説教を始める。しかし相手の平謝りに対してもなんだか誠意を感じない。怒りを爆発させ相手をなじる。

相手が「こっちだって忙しい」と逆上してくる。そうして喧嘩に発展する。みじめさに涙があふれてくる。

このような行動は、若年層から高齢層まで、学生から社会人まで、多くの「孤独な人」に共通する。自分がこうしたことをやってしまっている、周囲にこういう人がいる、こうした人に絡まれて困っている、などの心当たりがある人も多いだろう。

自分以外にとってどうでもよいことを他者に連絡してしまう。しかも大量のメールや電話を何度も送り付けることで相手にとっての面倒を増やす。その結果として相手からすれば連絡を返すのが面倒になる。

だからこそ返信がこない。返信がこないからこちらはますます連絡する回数を増やし、相手が遠ざかっていくという悪循環におちいっている。

電話にしても、孤独感をまぎらわすために鬼電と長電話をすることでますます嫌われる。自分との電話を価値あるものとして相手に認識してもらえない。ぞんざいな扱いを受ける。ぞんざいな扱いを感じ取って、ますます孤独感を強めるという悪循環におちいる。比喩として、あるいは戯曲として、客観的に孤独が発生する状況をながめてみれば、誰にとってもばかばかしい経営の失敗例として認識できることだろう。

それでは、この架空の状況において孤独の悪循環を断ち切るにはどうすればよかったのか。

まずは「メールや電話で誰かと連絡を取ることは手段であって目的ではない」ことを認識することだ。さらに、自分の孤独を癒やすために他者の労力や関心を一方的に奪うのではなく、孤独を感じずにすむ場を創造してしまう必要があるだろう。

たとえば何らかの専門知識を蓄積したうえで、誰の相談にも気軽に乗ることを公言し有言実行することで、定期的に他者と交流できるようにするという手もある。あるいは自分と同じく孤独な人が集まれる場を用意する、書物や芸術を通じて過去の偉人と対峙することで孤独を癒やす、ペットを飼う、自分自身と対話する時間を楽しむといった手もある。

若きノット・ウェル・テールの悩み:理解されたくないのに理解されたい矛盾

次に「他人が自分を理解してくれない」という種類の孤独をみてみる。

自分に関心を払ってくれる人が自分の周囲に十分なだけ存在している、という恵まれた状況であっても孤独はやってくる。自分が周囲から本当には理解されていない、あるいは共感されていないという悩みを持つ場合などだ。

こうした孤独な人の典型的なパターンは次の通りである。

漠然と「他人はきっと自分のことを理解してくれないだろう」という思いがある。あるいは、意図的に「誰にも理解されない孤高の天才でありたい」という思いがあるのかもしれない。いずれにしても、自分が何を考えているのか、どんなことで悩んでいるのか、軽はずみに他人に自己開示するなんてとんでもない、と考えてしまっている。

とはいえ社会生活に他人はつきものだ。

そこで、仕方がないから、図書館においてある現代思想系の雑誌で仕入れた単語を自分でもよくわかっていないような順番で並べてみて会話する。「自分がやりたいのは思考と行動の二元論からの脱構築なんだと思っていて(こうした人はなぜか「思っていて」という言葉が好きである)。ほら、行動するまで結果って分からないじゃん? 量子力学的な、さ。メルロ=ポンティも似たこと言っていて」といった感じだ(私が大学の文芸部に在籍していた時分によく使っていた手法である)。

この発話を要約すれば「為せば成る」というだけだが、それだと格好がつかない。

しかし、そのうちにそんな自分が嫌になってきて、どうしても誰かに自分の本当の考えや悩みを聞いてほしくなってくる。「本当は就職活動が不安だ」という悩みかもしれないし「美容整形したことが誰にもバレないくらい自然な美容整形をしたい(それなら変化がないわけで本当は意味もないのだが)」という奇妙な悩みかもしれない。

唐突におそるおそる小出しでこうした話題について家族や恋人や友人と話す。だが、相手はその話の表面的な部分しか理解してくれないことがほとんどだ。

そもそも小出しの情報すぎて相手は何が何だかわからない。理解されなくて当たり前である。しかも、普段から意味がわからない話をしているため、相手には自分についての前提知識が何も共有されていないのだからなおさらだ。

そうして「やはり周囲は自分を理解できない(天才は孤独だ?)」とあきらめる。

営利・非営利企業の経営者もまた似たような孤独感にさいなまれることがある。経営者は、ある意味では幸せなことに、自分のことを一定程度は尊重して関心を払ってくれる人たちに囲まれている。経営者仲間、取引先、従業員などだ。下手すると経営者の話に一番興味がないのは、本来は一番近い存在のはずの家族かもしれない。

さて孤独な経営者は次のような思考をしがちである。

まず自分はある分野の経営の専門家だという自負がある。だから、別の分野の経営者と交流しても得られるものなどないと決めつける。経営コンサルタント/経営学者なんてもってのほか、やつらは実業を何も知らないと批判する。

同じ業界どころか同じ組織で長年一緒に働く従業員に対しても、「だめだめ、あいつらは経営のつらさはわかっちゃいないんだ」と突き放す。かといって同分野の経営者は敵だからそもそも話にならない。

となれば経営についての相談は誰にもできなくなる。

これなら「やっぱりこの会社の経営は自分にしか無理な仕事だ」という自負心は満たせるが、常に一抹の不安が消えない。経営のすべてが独断になると自分が処理しなければいけない問題の総量が増え、高負荷のもとで間違った意思決定をする確率も高まるからだ。どんなに優秀な経営者であろうとひとりで森羅万象の知識を網羅することなどできない。

酒に酔いながら「経営者は孤独だ」とつぶやく人の出来上がりだ。白状すれば私も学生起業した当初は高慢と偏見のせいで誰にも悩みを相談できなかった。

しかし、自分の話を聞いてくれる人が周囲に存在していながら、誰からも理解されず孤独になる人は、ここで挙げた例のように「理解されないための行動」をとっているだけかもしれない。

当たり前だが、そもそも自己開示をしなければ他者が自分のことを理解してくれるはずがない。自分の置かれた状況に関しての知識を共有しなければ、どんな人であろうと相談に乗るのは不可能だ。他者を尊重し他者から学ぼうという姿勢を持たなければ、他者がこちらのことを知ろうと思ってくれるはずがない。

いずこ独り子:他人を支配しても孤独は癒えない

最後に「自分を尊重し理解してくれていた人を失う」ことで孤独になる場合だ。

自分に関心を払ってくれて理解もあった家族・恋人・友人などと何らかの理由で離ればなれになってしまったような状況だ。理解者を失う原因としては進学・転勤・退職などによって自分が相手から遠ざかる場合、喧嘩・離別・死別などによって相手が自分から遠ざかる場合がある。

まず自分が元々の理解者から遠ざかる場合。通常こうした選択は自分がおこなったはずだ。進学・転勤・退職などは、心機一転、自分が成長する機会でもある。あらたな場所であらたな理解者を得ることでさらなる機会もめぐってくる。こうした原因による孤独は必ずしも悪いとばかり決まっているわけではない。

そのため「環境が変わることで一時的に他者との関係が乏しくなる」ことを、事前に十分理解しておく必要があるだろう。孤独感は他者との関係についての期待と現実の差から生まれるため、あらかじめ期待を下げておくことで対処するわけだ。

そうしないと、たとえば、あらたな人間関係を期待して進学に際して田舎から都会に出てきたはずだったのに、一時的な孤独感に耐えられず頻繁に地元に帰って地元の友達とつるむようなことになる。これでは駅前留学と大して変わらない。こうした人はよく見かけるが、これではあらたな人間関係は築けず、いつまでたっても孤独感は払拭されないし、成長もしないということにもなりかねない。

次に理解者が自分のもとから去っていくという場合。死別以外ではこの章のいくつかの挿話と類似した状況で理解者は去っていく。たとえば小さな自尊心を満たすために相手を責める、あるいは罵倒した結果として、相手から自分への尊敬の念が失われていく。自尊心も満たされず、他者も傷つけ、理解者も失う。

大声で「俺を尊敬しろ」と叫んでみても、国際大声大会の会場でもない限り誰も尊敬してはくれない。落ち着いたレストランや雰囲気のいいカフェでときおり見かける大声怪物顧客が周囲からどう見えるか、一度、冷静になって考えてみる必要がある。

こうした悲劇を避けるには「自分にとっての目的は何なのか」「いまやろうとしていることは本当にその目的の役に立つのか」を問い直す必要があるだろう。

もちろん理解者と死別した場合にはこれでは不十分だ。人の死は取り消せない。

ただし理解者と死別した場合でもその人が遺したものを通じてその人と再会することはできる。たとえばその人が遺した書き物を読むことで頭の中でその人と対話することもできるし、その人が遺した人間関係を通じてその人の考え方の背景を知ることもあろう。

孤独を克服するには絆と共感と連帯を自ら創り出す必要がある。

