½µ´Ö£Í£Ö£Ð¤Ï¥¢¤¬¥Õ¥é¥ó¥·¥¹Åê¼ê¡¢¥Ê¤Ï¥¿¡¼¥Ê¡¼Í··â¼ê¤¬¼õ¾Þ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢µÈÅÄÀµ¾°¤Ï¸õÊä»ß¤Þ¤ê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢£±£²Æü¤«¤é£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î½µ´Ö£Í£Ö£Ð¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ü¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹Åê¼ê¤¬£²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¶£´¤Ç½é¼õ¾Þ¡£µÆÃÓÍºÀ±¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º°ÜÀÒ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£¶ÎÒ¡¢£±£¶Æü¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼Í··â¼ê¤¬ÄÌ»»£´ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸õÊäÁª¼ê¤Ë¤Ï¥¢¤¬ÂÇÎ¨£µ³ä¡¢£´ÂÇÅÀ¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¡£¥Ê¤Ç¤Ï£´ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£