Æü·Ð225ÀèÊª¡§20ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á630±ß¹â¡¢3Ëü7800±ß
¡¡20Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ630±ß¹â¤Î3Ëü7800±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü7388.62±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï411.38±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü1721Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2666¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ38¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ24.86¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37800¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+630¡¡¡¡¡¡ 11721
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37815¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+635¡¡¡¡¡¡196457
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2666¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +38¡¡¡¡¡¡ 10955
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24445¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+290¡¡¡¡¡¡¡¡1254
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 624¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +14¡¡¡¡¡¡¡¡1306
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2666¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ38¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ24.86¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37800¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+630¡¡¡¡¡¡ 11721
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37815¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+635¡¡¡¡¡¡196457
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2666¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +38¡¡¡¡¡¡ 10955
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24445¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+290¡¡¡¡¡¡¡¡1254
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 624¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +14¡¡¡¡¡¡¡¡1306
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹