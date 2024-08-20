£²ÅÙÌÜÎ¥º§¤Î¹õÅÄÍ¦¼ù¡¢¼«¿È¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¬¥ê¥¬¥ê¶ñ¹ç¤ËØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò
2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿ÇÐÍ¥¹õÅÄÍ¦¼ù¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤È³¤¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¹õÅÄ¤Ï¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¤¯¤ó¡¢³¤¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢³¤¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¡³¤¤Î²È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¡¥·¥ã¥Á¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Ø½Ð¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ§¿Í¤é¤È³¤¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤äÉâ¶ñ¤òÍÑ¤¤³¤¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¡¢Í¼Æü¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÅù¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡ÍâÆü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤ß¤Æ¡¡¼«Ê¬¤Î¥¬¥ê¥¬¥ê¶ñ¹ç¤Ë¡¡Ø³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡³§¡¢Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÍ§¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£