¡Ö°ìÈÖ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡×¤È´ÆÆÄ¾Î»¿¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¼ç¾¡¢¿ÍÊÁ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë
¡Ê19Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à¡¹·è¾¡ ÃÒÊÛ³Ø±à0¡¼4µþÅÔ¹ñºÝ¡Ë
ÃÒÊÛ³Ø±à¡½µþÅÔ¹ñºÝ¡¡Æó²óÎ¢µþÅÔ¹ñºÝ1»àÆóÎÝ¡¢À¶¿å¤Î»°¥´¥í¤ÇÁö¼ÔÄ¹Ã«Àî¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£
¡¡ÃÒÊÛ³Ø±à¤Î»°ÎÝ¼êÃÎ²Ö=ÂìÂôÈþÊæ»Ò»£±Æ
¡¡4ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²óÉ½2»à°ìÎÝ¡¢ÃÒÊÛ³Ø±à¤ÎÃÎ²ÖÎ°åº°¡¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£É¬»à¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢5µåÌÜ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê»°¿¶¡£ÂÎ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸»°½Å¸©½Ð¿È¤Ç2021Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Á°Àî±¦µþ¡Ê¸½¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¡¢ÃÒÊÛ³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï3²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÃÎ²Ö¤¬¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¾®ºä¾¾¦´ÆÆÄ¤Ï20Ç¯¶á¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤¬¡ÖÃÎ²Ö¤Î¿ÍÊÁ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÅðÎÝ¤â·è¤á¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤Ã¹õ¡£4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤ª¼·²óÎ¢2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÅÄÃæ¸¬¿´¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤ªÁ°¤¬»°¿¶¼è¤ê¤Ë¤¤¤±¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢·Ú¤¯ÇØÃæ¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤òÄ¶¤¨¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¹ç¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍê¤ê¤Ê¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã¯°ì¿ÍÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡Ë½Õ¤â²Æ¤âÆüËÜ°ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤¦ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£¡Êº´Æ£Æ»Î´¡Ë
¢£¥Ô¥ó¥Á¤ËÅÐÈÄ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Á´ÎÏ¡¡Àõ°æ
¡¡»°²óÎ¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢Àõ°æÀ²æÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2ÈÖ¼êÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¾®ºä¾¾¦´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢1Ç¯¤Î¿ùËÜ¿¿Þæ¤¬ÆàÎÉÂç²ñ¤«¤éÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸åÇÚ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬ÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¡£¤½¤¦µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£2»àËþÎÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤ò3µå»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»Í²ó¤ËÁê¼êÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±³ØÇ¯¤ÇÆ±¤¸º¸ÏÓ¤ÎÅÄ¶áÉö²í¤È»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¤¤¤¿¤«¤é¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤¿¡£¼ºÅÀ¤Ï²ù¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡Êº´Æ£Æ»Î´¡Ë
¡¡¡üº´ºäÍªÅÐÉû¾¡ÊÃÒÊÛ³Ø±à¡Ë¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬¡Øº´ºä¤Ë²ó¤»¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Îý½¬¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡üÅÄ¶áÉö²íÅê¼ê¡ÊÃÒÊÛ³Ø±à¡Ë¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ÆÆüËÜ°ì°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×