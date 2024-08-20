¡È°û¼ò±¿Å¾¡É¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¡¡¼«¾Î¡¦ÇÀ¶È¤ÎÃË¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡¡Ö¤ª¼ò¤¬¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
19ÆüÍ¼Êý¡¢Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»ÔÀ¥¹âÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë·Ú²ßÊª¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï40Âå¤«¤é90Âå¤Î½÷À3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Î¤¦¤Á90Âå¤Î½÷À¤¬¶»¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬·Ú²ßÊª¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤«¤é¼ò¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸Æµ¤¤òÄ´¤Ù¤ë¤È´ð½àÃÍ¤Î6ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì·Ù»¡¤ÏÃË¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ä¤Þ»Ô¤Î¼«¾Î¡¦ÇÀ¶È¡¦ÅÄÃæ¹îÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤ÇÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¸áÁ°Ãæ¡¢¾ÆÃñ¤ò¥³¥Ã¥×1ÇÕ°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤¬¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£