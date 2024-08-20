¡Úµð¿Í¡Û¼ó°Ì¹¶ËÉ¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¡ÄÂÐ¹ÅçÀï¤Ï¶Ã°Û¤ÎÂÇÎ¨£³³ä£·Ê¬¡¡¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤ÆÍ¦¿Í¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«
¡¡µð¿Í¤Î¹ÅçÀï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£·¾¡£¶ÇÔ£³Ê¬¤±¡£Åìµþ£Ä¤Ç¤Ï£¶¾¡£²ÇÔ£±Ê¬¤±¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¤Çº£µ¨ºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î£³Ï¢Àï¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¤Ï£±£¶»î¹çÃæ£±£±»î¹ç¤¬£²ÅÀº¹°Ê²¼¡£ÀÜÀï¤¬Â¿¤¯¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç£±ÅÀ¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤ÎÃæ¡¢º£¥«¡¼¥É¤Ç¹¥ÁêÀ¤Î¥¥é¡¼¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÁö¼Ô¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î½ÐÎÝ¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤ÏºäËÜ¤¬ÂÐ¹ÅçÀï¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£·Ê¬¡£¥â¥ó¥Æ¥¹¤ÏÁ°²ó£¶Æü¤«¤é¤ÎÅìµþ£Ä£³Ï¢Àï¤Ç·×£·ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡¢£·Æü¤Ï¾²ÅÄ¤«¤éÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÁê¼ê¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¹Åç¤ÏºäÁÒ¤¬µð¿ÍÀïÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡£ËöÊñ¤ÏÆ±£³³ä¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÁ°¤ËÁö¼Ô¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡£¸Æü¤Ë¤ÏÅìµþ£Ä¤Ç¸Í¶¿¤¬¹ÅçÂÇÀþ¤ò£µ°ÂÂÇ´°Éõ¡££¹¥¤¥Ë¥ó¥°Á´¤ÆÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¹¶·â¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹¶¼é¤ÇÀèÆ¬¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡»Ä¤ê£³£´»î¹ç¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ï¡ØÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤È°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££´Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Âç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Êµð¿ÍÃ´Åö¡¦ÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë