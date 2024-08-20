ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¡Ö°ìÈ¯¤ÏÈò¤±¤ëÅêµå¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß½é¤Î²÷µó¡ÈÈïÃÆ¥¼¥í¡É¤ËÄ©¤à
¡¡20Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¤¬¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß½é¤Î¡ÈÈïÃÆ¥¼¥í¡ÉÃ£À®¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈ¯¤ÏÈò¤±¤ëÅêµå¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡Á°²ó13Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È½é¤Î2·å10¾¡¡£µ¬ÄêÅêµå²óÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é15»î¹ç·×106²ó¤òÅê¤²ËÉ¸æÎ¨0¡¦68¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Þ¤ÀÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó°Ê¾å¤ÎÅê¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ¾¯ÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï2¤Ç¡¢56Ç¯°ðÈøÏÂµ×¡ÊÀ¾Å´¡Ë¡¢23Ç¯»³ËÜÍ³¿¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é3¿Í¤ÇÁ´¤Æ¥ÑÅê¼ê¡£°Î¶ÈÃ£À®¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤Ç¤Ï11Ç¯¤ÎµÈ¸«°ìµ¯¡Ê8Àï8¾¡¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢ÀèÈ¯7Àï7¾¡¤â·ü¤«¤ëÅÐÈÄ¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤ÎÅêµå¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£