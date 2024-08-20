¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û´ØÅìÂè°ì¤ÎÇØÈÖ¹æ10¡¦È«Ãæ¤¬ÂÇ¤¿¤»¤Æ9²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¹¥Åê¡ÖÄ©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤È¡×
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè12Æü¡¦½à¡¹·è¾¡¡¡´ØÅìÂè°ì2¡½1Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê2024Ç¯8·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡´ØÅìÂè°ì¤ÎÇØÈÖ¹æ10¡¦º¸ÏÓ¡¢È«ÃæÅ´¿´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½éÀï°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯¤Ç9²óÅÓÃæ5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£»°¿¶¤Ï¤ï¤º¤«2¤â¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤Ç8²ó¤Þ¤Ç»¶È¯3°ÂÂÇ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡ÖÄ©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Á¼è¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡µß±ç¤·¤¿¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤Îºä°æÎË¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ò2¥¥í¹¹¿·¤¹¤ë151¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£È¿·â¤ò¤·¤Î¤®¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬´°Åê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£