TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Î²­¹ç¤Ç19Æü¡¢Âç·¿¥è¥Ã¥È¤¬ÄÀË×¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢6¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îµ´¬¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Î²­¹ç¤Ç¾èÁÈ°÷¤ò´Þ¤à22¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥è¥Ã¥È¤¬ÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ15¿Í¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢6¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

»à¼Ô¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃøÌ¾¤Êµ¯¶È²È¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ê¥ó¥Á»á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥è¥Ã¥È¤ÏÁ´Ä¹¤ª¤è¤½56¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢²­¹ç¤ÇÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Îµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤Æ´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

µß½õ¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÊì¿Æ¤â¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤ÏÌ¼¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢·ã¤·¤¤ÇÈ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤°¤ËÊú¤­¤·¤á¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£