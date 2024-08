◆掛橋沙耶香、乃木坂46卒業&芸能界引退

【モデルプレス=2024/08/20】乃木坂46が19日、グループの公式YouTubeチャンネルにて「乃木坂46 掛橋沙耶香 卒業セレモニー」を配信。ここでは、グループ活動及び芸能活動に終止符を打った掛橋の最後のパフォーマンスをレポートする。<全体レポート・セットリスト>掛橋は2018年に乃木坂46・4期生として加入し、28thシングル「君に叱られた」で選抜メンバーに選ばれるなど活躍。しかし、2022年8月に開催された「真夏の全国ツアー2022」東京・明治神宮球場公演中にステージから転倒落下したことで顔の一部を骨折し、以降治療に専念するために活動を休止。翌年4月のブログでは、2箇所に裂傷の怪我、歯が1本欠け、3本折れて神経を失ったと明かしていた。

そして8月10日、グループからの卒業と芸能界引退を発表。坂道合同オーディションの最終審査の日だった8月19日を卒業日として、事前収録の卒業セレモニーが同日の23時からYouTubeにてプレミア公開され、掛橋と同じ4期生全員が参加した。冒頭、中央に固まって立っていた4期生が半分に分かれると奥に掛橋の姿が。オルゴールの音色に合わせてゆっくりと歩みを進めると「乃木坂46の掛橋沙耶香です。本日をもちまして乃木坂46を卒業します」と笑顔で語り、4期生が自らへのエールを歌った楽曲『4番目の光』からスタートした。掛橋はセンターを務め「こんな素敵な場所にいられたことを」というサビ前のソロパートも堂々と歌いきっていた。筒井あやめセンターの『ジャンピングジョーカーフラッシュ』を披露すると、メンバーはそれぞれ掛橋との思い出トークに花を咲かせる。賀喜遥香センターの『I see…』の間奏では、掛橋に1人ひとりハイタッチした後、隣の賀喜が「沙耶香のことが大好きだー!」と叫んだり、田村真佑センターの『猫舌カモミールティー』で田村と掛橋がハグしたりと、メンバーとの絆を確認しあった。4期生の中でも後から加入した黒見明香・佐藤璃果・林瑠奈・松尾美佑・弓木奈於と掛橋がトークした後は、加入メンバーが初めて参加した『Out of the blue』、そして4期生最初の楽曲『キスの手裏剣』と続く。4期生楽曲で溢れたセットリストや4期生ライブの衣装など全て掛橋が考えて決めたと話すと、田村は「沙耶香ってちょっとツンツンしたり見える時もあるんですけど、本当に4期のことを好きでいてくれているんだなというのが分かって私はめちゃめちゃ嬉しかったですよ!」と可愛らしく喜び。ブランクがあるにも関わらずリハーサルも完璧にこなす掛橋の姿に驚き「2年間一緒に活動してなかったって思えないくらいずっと一緒にいる感覚」と掛橋の存在の大きさを語っていた。そして最後に歌唱する曲として掛橋が選んだのは、自身がセンターを務める『図書室の君へ』。紫と白の花が散りばめられた華やかなドレスに身を包んだ掛橋は「最後に1つだけわがままを言うのであれば、今から歌う曲を私がいなくなってからも歌い継いでいってもらうことだと思っています」と願いを込め、4期生に囲まれながらパフォーマンス。6年間にわたる乃木坂46メンバーとしての歴史に幕を閉じた。(modelpress編集部)1.4番目の光2.ジャンピングジョーカーフラッシュ3.I see…4.猫舌カモミールティー5.Out of the blue6.キスの手裏剣7.図書室の君へ【Not Sponsored 記事】