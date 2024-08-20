¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÀ¾»³µ®¹À¤¬Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¡Ö¼ã¾¾¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¡ÄÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¤ªËßÆÃÁª¶¥Áö¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ÎÀ¾»³µ®¹À¡Ê£³£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬¡¢½àÍ¥£±£±£Ò¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£°Àï£¹¾¡£²Ãå£±²ó¤È¤Û¤Ü´°àú¤ÊÆâÍÆ¡£¡Ö¤³¤Î¿åÌÌ¤Ç¤â¤«¤«¤ê¤Ï¥¨¥°¤¤¡£¼ã¾¾¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï°ÊÍè¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤âÈ´·²¤À¡£
¡¡Á°Àá¤Î°²²°£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Ë£Æ¡£¤³¤ì¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ª·èÀï¤È¤Ê¤ë²¼´Ø£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤âÁª½Ð½ü³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡ÖÄË¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦Àï¤¦¤«¡£¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈµÕ¶¤òÈ¯Ê³ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸«»ö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£½ãÃÏ¸µ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£