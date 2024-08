乃木坂46掛橋沙耶香(21)の卒業セレモニーが、19日に「乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開された。このライブは収録された映像を配信する異例の形での卒業セレモニーとなり、約17万人が同時視聴した。掛橋は、2022年8月29日開催のグループの明治神宮球場公演で、1塁ベンチ上の階段から転落して負傷し、治療に専念。今月10日には「大切な報告」と題したブログにて「私、掛橋沙耶香は、坂道合格オーディションの最終審査の日だった8月19日をもちまして乃木坂46を卒業して、芸能界を引退します。引退後は、また海外に行ったり慈善活動をしたりしてすぐに忙しくなる予定です」と卒業を発表していた。

卒業セレモニーには掛橋と同期の4期生が出演。冒頭、掛橋は「乃木坂46 4期生の掛橋沙耶香です。本日をもって乃木坂46を卒業します」とあいさつし、「4番目の光」からライブをスタート。続けて2曲目の「ジャンピングジョーカーフラッシュ」を笑顔で歌いきると、最初のMCへ。掛橋は「大好きな4期生の皆と一緒にパフォーマンスできるということで、今日は緊張もなく楽しめそうな気がしています。皆と最後にパフォーマンスすることができて本当に良かったです」とほほ笑む。矢久保美緒は「4期生も沙耶香を見送ることができてうれしいし、でもさみしい気持ちもある。皆さんと一緒に楽しく送りだせたらと思っています」と伝えた。ここから掛橋との思い出トークもありつつ「I see…」、「猫舌カモミールティー」、「Out of the blue」、「キスの手裏剣」と、4期生曲を続けて披露。そして最後の曲の前には、掛橋が紫と白の花の刺繍が入ったドレス姿で改めて登場した。掛橋は「乃木坂46に入ってから色々な経験をさせてもらったけど、やっぱり今では入ってよかったなって本当に心から思っています」といい、休養中のスタッフへの感謝も。そして「そんなふうにたくさんの愛情を感じていった中で、私はまた乃木坂46に戻ったらまだまだアイドルやれちゃうなって感じました。そして、その時にふっと、そんなふうに思えるようになることこそが、私の本望だったのかなっていうふうに思えて、卒業を決めました」と語った。続けて「私が高校生ぐらいの頃は、私が卒業するのは27歳とか28歳ぐらいなのかなとか、その時はどんな気持ちなんだろうとか、たくさん想像していたんですけど、21歳の今、一点の曇りもなく晴れやかな気持ちで今日卒業を迎えられています。21歳で芸能界を引退するというのはすごく早いかなとも思ったんですが、すごく濃い6年間だったので、何1つ悔いがありません。最後に1つだけわがままを言うのであれば、今から歌う曲を私がいなくなってからも歌い継いでいってもらうことだと思っています。ファンの皆さんにたくさん好きだと言っていただけて、私もより好きになれた、そんな大切な曲です」といい、4期生を呼び込む。そして初着制服姿に着替えたメンバーたちとともに、自身がセンターを務めた4期生曲「図書室の君へ」を美しく歌いきった。掛橋は「セレモニーを見てくださった皆さん、ありがとうございました。私が今回は1番楽しめたかなと思いますし、そんな卒業セレモニーにしたかったので、かなえられてうれしかったです」と最後まで涙を見せず、掛橋らしい笑顔でアイドル人生の幕を下ろした。■『乃木坂46掛橋沙耶香卒業セレモニー』セットリストM1 4番目の光M2 ジャンピングジョーカーフラッシュM3 I see…M4 猫舌カモミールティーM5 Out of the blueM6 キスの手裏剣M7 図書室の君へ