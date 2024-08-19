°Ë¡¦¥·¥Á¥ê¥¢²¤ÇÎµ´¬¤Ë¤¢¤ª¤é¤ìÂç·¿¥è¥Ã¥È¤ÎÍ·Í÷Á¥¤¬ÄÀË×¡¡1¿Í»àË´¡¢6¿ÍÉÔÌÀ
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥·¥Á¥ê¥¢Åç²¤Ç19Æü¡¢22¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿Í·Í÷Á¥¤¬ÄÀË×¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢6¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Î¥Ñ¥ì¥ë¥â²¤ËÄäÇñÃæ¤À¤Ã¤¿22¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿Í·Í÷Á¥¤¬¡¢Îµ´¬¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄÀË×¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢6¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò´Þ¤à15¿Í¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÀË×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Á¥ÀÒ¤ÎÁ´Ä¹¤ª¤è¤½56¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥è¥Ã¥È¤Ç¡¢¾èµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»à¼Ô¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í4¿Í¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í2¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ê¥À¿Í1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á¥¤Ï¡¢¿¼¤µ¤ª¤è¤½50¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Ãæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉ½ð¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¤é¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Î¥Ñ¥ì¥ë¥â²¤ËÄäÇñÃæ¤À¤Ã¤¿22¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿Í·Í÷Á¥¤¬¡¢Îµ´¬¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄÀË×¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢6¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò´Þ¤à15¿Í¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÀË×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Á¥ÀÒ¤ÎÁ´Ä¹¤ª¤è¤½56¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥è¥Ã¥È¤Ç¡¢¾èµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»à¼Ô¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í4¿Í¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í2¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥Ê¥À¿Í1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á¥¤Ï¡¢¿¼¤µ¤ª¤è¤½50¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Ãæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉ½ð¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¤é¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£