¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û¥¸¥å¥ê¥¢¤¬ºù°æËã°á¤Ëà´°¾¡Äù¤áá Æ£ËÜ¤Ä¤«¤µ¤ËÆÍÇ¡Í×µá¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ç²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Îà¤ªÁû¤¬¤»½÷á¤³¤È¥¸¥å¥ê¥¢¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Îºù°æËã°á¡Ê£³£³¡Ë¤Ë´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¡Ö£×£×£Å¡×¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢£±£¹Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Çºù°æ¤È·ãÆÍ¡£¤³¤ÎÆü¤¬ÆüËÜ¥é¥¹¥È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¿§¤ËÀ÷¤á¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤ÈÁáÂ®¾ì³°ÍðÆ®¤ÇÂçË½¤ì¡£¥¤¥¹¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤ÈÏÂÅÄµþÊ¿Ì¾ÍÀ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÂç·ãÅÜ¤µ¤ì¤ë¡£²¡¤·ÌäÅú¤ÎËö¡¢ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÄ¥¤ê¼ê¤ò·è¤á¤Æ¼º¿À¤µ¤»¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤Î·ä¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Çºù°æ¤ÎÇ¾Å·¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëºù°æ¤Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¤ª¤¤ÆÇË¤ê¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢Æ¬ÆÍ¤¤òÏ¢ÂÇ¤µ¤ìÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤ÇÈ¿·â¤¹¤ë¤È¡¢Àû²ó¼°¤Î¥°¥í¥ê¥¢¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥º¥Ð¥ê¡£ºÇ¸å¤ÏÀËÊÌ¤ÎÊÑ·¿¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¿ôÆüÁ°¤Ëºù°æ¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ºù°æ¤Ë´°Á´¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡£¤ä¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ºù°æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤ë¤ä¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¤è¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¡£¤½¤ì¤¬»ä¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºù°æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â»î¹ç¤Ç¤¤Æ¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¹æµã¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¥¹¥é¡¼ºù°æËã°á¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤ÎÅìµþ¡¦¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£ÇÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ£±¿Í£±Ê¬Á´°÷³Ý¤±¤¬¹Ô¤ï¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½êÂ°Áª¼ê¤ÎÂ¾¡¢Â¾ÃÄÂÎÁª¼ê¤Ë¤âÂÐÀïÁê¼ê¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç£±¿Í¤À¤±¥ê¥ó¥°¤Ç²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤ä¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À½÷¡¢¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤ÎÆ£ËÜ¤Ä¤«¤µ¡×¤È¸ÅÁã¤Î»Õ¾¢¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¡Öº£Æü¤¬¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢£±Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö¤³¤ì¤«¤é»ä¤Ï»à¤Ìµ¤¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¬¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Î¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤½ô·¯¡¢¥¢¥ê¥Ù¥Ç¥ë¥Á¡ª¡¡¤Þ¤¿¤Ê¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤ÇÂç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£