¤Ê¤¼Í·¤Ð¤ì¤Á¤ã¤¦¡© ÃËÀ¤«¤éÅÔ¹çÎÉ¤¯°·¤ï¤ì¤ë¡Ö¸¶°ø¡×¤È¤Ï
ÃËÀ¤ÈÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼Â¤ÏÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉâµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î·Ð¸³¤¬£±ÅÙ¤È¤Ê¤é¤º²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢½÷À¤ÎÊý¤ËÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÃËÀ¤«¤éÅÔ¹çÎÉ¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¸¶°ø¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ª½ñ¡¢¿¦¶È¡¢ÍÆ»Ñ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤·¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é
Èà»á¸õÊä¤ÎÃËÀ¤òÃµ¤¹ºÝ¡¢ÃËÀ¤Î¸ª½ñ¡¢¿¦¶È¡¢ÍÆ»Ñ¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÌÌ¤Ë¤·¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¡¢ÃËÀ¤«¤éÅÔ¹çÎÉ¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÌÌ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò½Ö»þ¤Ë¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍ·¤Ö¤Ê¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê·°Ïµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢²¡¤·¤Ë¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é
¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢²¡¤·¤Ë¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤«¤éÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â½÷À´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Î¼åÅÀ¤òÌÜ¤¶¤È¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¯¤·²¡¤»¤ÐÅÔ¹çÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÂÎ¤Îµ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼¹Ù¹¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤ê¹Ô¤Ç¤¤»¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬Í·¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁáµÞ¤Ë²þÁ±¤·¤ÆËÜµ¤¤ÎÎø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¡×¡£ÃËÀ¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Î½÷À¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¤³¤È