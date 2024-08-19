NHK¡¡Ãæ¹ñÀÒ¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÀí³Õ½ôÅç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¡×¡¡¸¶¹Æ¤Ë¤Ê¤¤ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ò¼Õºá¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡NHK¤Ï19Æü¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ª¹ñºÝÊüÁ÷¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²Æì¸©¤ÎÀí³Õ½ôÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸¶¹Æ¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡NHK¹Êó¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å¡¢NHK¤Î¥é¥¸¥ª¹ñºÝÊüÁ÷¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢²Æì¸©¤ÎÀí³Õ½ôÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤Ï³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ¿Í¤Ë¸·½Å¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÏËÜ¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡NHK¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡×¡£