¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤òÄ¹¾ìÍº¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥æ¥Ë¥¯¥íUT¤¬ÅÐ¾ì¡ª

遊び心のあるプリントTシャツやスウェットは、着るだけで毎日を心躍るものにしてくれますよね。

ユニクロが2015年から始めた「マジックフォー オール」シリーズに、アーティスト・長場雄の書き下ろしイラストが登場!「マジックフォー オール ウィズ 長場雄」が、8月16日に発売されました。

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの世界が、Tシャツ、スウェットシャツ、ソックスなど、毎日を彩るアイテムになりました。

(C)Disney

シンプルなラインで描かれた独特の作風は、アーティスト・長場雄ならでは。愛と絆をテーマにお気に入りの映画のシーンを厳選し、描き下ろしたイラストの数々は、“思い出と新たな発見が織り交ざった作品”と自身も語る特別なコレクションになっています。

(C)MARVEL

映画「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」のメンバーが勢ぞろいする「Tシャツ」(1500円)は、XS-4XLで幅広く展開。

(C)MARVEL

バックプリントには、どぎついキャラクター揃いの個性的なメンバーを力の抜けたタッチで描き、独特の雰囲気に仕上げています。フロントに刺繍されたマーベルロゴも描き下ろし。ボディのベージュにも映えますね。

(C)& Lucasfilm Ltd.

映画「スター・ウォーズ 帝国の逆襲」のヨーダを描いた「スウェットシャツ」(2990円)は、長場雄の世界とスターウォーズの世界が見事に融合。

バックにはヨーダのプリント、フロントにはSTAR WARSロゴを刺繍で立体的に表現。

(C)& Lucasfilm Ltd.

袖にはルークの顔と名セリフの刺繍が同系色で施され、ここでしか手に入らないレア感も満載です。サイズはXS〜4XLの展開。フォースと共に暮らしたい人はマストバイですね!

(C)Disney/Pixar

映画「トイ・ストーリー3」をモチーフにした「ソックス」(390円)は、23-25cm、27-29cmの2サイズ展開。

アンディとウッディたちのちょっと悲しい別れのシーンを再現したイラストは、ウッディとバズ・ライトイヤーを左右それぞれにあしらった遊び心のあるデザイン。左右に分かれても、二人の友情は永遠です!

(C)Disney.Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ほかにもWOMEN、KIDSサイズのアイテムもいろいろ! 家族でお揃いにするのも楽しそうです。

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C)MARVEL

(C)& Lucasfilm Ltd.

(C)Disney.Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

>> ユニクロ「マジックフォー オール ウィズ 長場雄」

