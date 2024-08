ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。8月17日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(8月17日(土)付)を発表しました。

初登場! 同曲は、5ヵ月連続リリースの第5弾として8月9日(金)に配信されました。ランキング圏外から再登場↑ 7月19日(金)リリースのシングルで、アニメーション映画「化け猫あんずちゃん」の主題歌になっています。初登場! 同曲は、リアル脱出ゲーム「トラブルだらけのライブハウスからの脱出」のテーマソングに起用されています。このゲームがおこなわれる会場は、なんと千葉県・幕張メッセ! 8月23日(金)〜25日(日)に開催されるイベント「リアル脱出ゲームフェスティバル」で体験することができます。初登場! 8月14日(水)にリリースされたサードアルバム『SEE YOU THERE』の収録曲。同曲の振り付けは、ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingz(シットキングス)のkazukiさんが担当しています。先週の8位から2ランクアップ↑ 「サザンオールスターズ 2024グッズ」と「SOUTHERN ALL STARS -Daily use-」の販売が、アーティストオンラインショップ「A!SMART」でスタート。9月23日(月・祝)出演予定の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」の会場でも販売が予定されています。初登場! オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループ・ME:Iのセカンドシングル。8月28日(水)リリースです。先週の9位から5ランクアップ↑ 同曲のレコーディングは、今年のオリンピックの開催地・パリと、2012年の開催地・ロンドンでおこわれました。3週連続のナンバー1から2ランクダウン↓ 現在、アリーナ対バンツアー「anti sleeps tour 2024」を開催中。17日(土)と18日(日)は、宮城県・宮城セキスイハイムスーパーアリーナで、ストレイテナーを対バン相手に迎えておこなわれました。先週と変わらず第2位! 同曲の英語版楽曲「On the Stage」が8月11日(日・祝)に配信リリースされ、ミュージックビデオも公開されています。そして、今週の第1位は……?先週の3位から2ランクアップ↑ 全国アリーナツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」が、9月20日(金)、21日(土)の福岡県・マリンメッセ福岡A館からスタートします。――番組ではほかにも、ゲストパートにWANIMA・KENTAさん(Vo./Ba.)さんが登場。8月14日(水)リリースの最新曲「Rolling Days」のお話などを伺いました。