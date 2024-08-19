¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¡¢±é¤¸¤í¡×´ÆÆÄ¤Î¶µ¤¨ÂÎ¸½¡¡À¾Ã»ÉÕ¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Î²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿1992Ç¯²Æ°ÊÍè¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯ÂÇ¤òÉð´ï¤Ë2¾¡¤ò¤ª¤µ¤á16¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
µþÅÔ¹ñºÝ¡½À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤ëÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=¶âµïÃ£Ï¯»£±Æ
¡¡½éÀï¤«¤é¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï½©ÅÄÂåÉ½¤Î¶âÂÇÀ¡£2018Ç¯²Æ¤Ëµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÍ¯¤«¤»¤¿µÈÅÄµ±À±Åê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÄï¡¢µÈÅÄÂçµ±Åê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤ò¥¨¡¼¥¹¤ËÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¶å²óÉ½¡¢µå¾ì¤Ï¶âÂÇÀ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼êÇï»Ò¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÁê¼êÂÇÀþ¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òµö¤·¡¢¼ººö¤âÁê¼¡¤°¡£ÅÀº¹¤Ï2ÅÀ¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤ÎÂ¼¾åÂÀ°ìÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤¤³¤½¾Ð´é¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¾Ð¤ß¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢´°Åê¤·¤¿¡£À¾Â¼¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¹Ã»Ò±àÆÈÆÃ¤ÎÉÝ¤µ¤äÆñ¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊºÇ½ª²ó¤Ï¡ËÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤Ç¤Ï»°½ÅÂåÉ½¤Î¸ÖÌî¡Ê¤³¤â¤Î¡Ë¤ò¡ÖÄã¤¯¶¯¤¤ÂÇµå¡×¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤¬2Ç¯À¸¤¿¤Á¤À¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î±ü½Ù¿Î¡Ê¤Ï¤ä¤È¡ËÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢Â³¤¯°æ¾åÏ¡²»¡Ê¤ì¤ª¡ËÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢»°²ó¤Ë¤Ï°ÂÅÄÍª·îÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô12¿Í¤Î½¸Ãæ¹¶·â¤Ç°ìµ¤¤Ë8ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤âÀÆÆ£Âç¾¡Ê¤À¤¤¤¹¤±¡ËÁª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤é¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·13¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£·×10ÂÇÅÀ¤Î¤¦¤Á9ÂÇÅÀ¤ò2Ç¯À¸¤¬µó¤²¤¿¡£
¡¡8¶¯Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤¿3²óÀï¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Î¶áµ¦Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¶¯¹ë¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢3Ç¯À¸¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±àÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é7ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÈÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¹âÊö½Ùµ±¡Ê¤È¤·¤¡Ë¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2°ÂÂÇ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¡¢¼·²ó¤«¤é¤ÏÈøÊýÁïÇÏÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»Í»àµå0¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤ë¡£¶å²ó¤Ë¤Ï£±»à°ìÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤Î¾¾Ìç·ûÂ¢Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Á°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÆÀÅÀ¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤â3Ç¯¤ÎËÌÂ¼¹¯Úð¡Ê¤³¤¦¤»¤¤¡ËÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º£½Õ¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë½¦¤¤¤ä¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤á¤¯¤ê¤Ê¤ÉÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÊä½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¡¢Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤À¤ÈÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¦¡£Ê¡²¬Âç²ñ³«ËëÁ°¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤ÆÉô°÷Á´°÷¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬Âç²ñ¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÂÇÀÊ¡£»°ÎÝÀþ¤ØÅ¾¤¬¤·¤¿¤¬¡¢¹¥Êá¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢À¾Â¼´ÆÆÄ¤¬·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¡¢±é¤¸¤í¡×¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î²Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÀÅ¤«¤Ç¸ý¿ô¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ç¾¤Î¹âÊöÁª¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤äÀ¼³Ý¤±¤òÅ°Äì¤·¤ÆÂ³¤±¤¿¡£ÀµÇ°¾ì¤Ç¤ÎÀ©µå¤Ë²ÝÂê¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÂ¼¾åÅê¼ê¤Ï¡¢¾Ð´é¤òºî¤Ã¤Æ¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢²Æ¤ÎÂç²ñ¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¤È¤Î»î¹ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÃæÌîÎ°ÊË¡Ê¤ë¤¤¡ËÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò±Û¤¨¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ°ì¤¬ÌÜÉ¸¡×¡£¼¡¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂÀÅÄÍªÅÍ¡Ë