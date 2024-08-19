¤¦¤É¤ó¡ßÊÆ!? Æé¤Î¶ñºà¤È¥·¥á¤Ë´Ø¤·¤ÆÙæ¤á¤¿¿·º§»þÂå¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡©
¸ÄÀË¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¡ª ´ØÀ¾¿Í¤é¤·¤¤¥¨¥à¥â¥È²È¤Î¤ªÏÃ¡¿¤¤¤¯¤Ç¡ª¾®³ØÀ¸¥¨¥à¥â¥È¤¨¤à¤ß¤Î¾¡¼ê¤¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Õ¡Ê1¡Ë
¸ÄÀ¤¬ÂçÇúÈ¯¡ª ´ØÀ¾¿Í¤é¤·¤¤¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¨¥à¥â¥È²È¤Î¤ªÏÃ¡£
3»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¸ø¼°¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÌ¡²è²È¤Î¤¨¤à¤Õ¤¸¤ó¤µ¤ó¡£¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ç¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿Ä¹ÃË¡¦¤¨¤à¤ª·¯¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤À¤±¤É»×¤¤¹þ¤ß¤Î·ã¤·¤¤Ä¹½÷¡¦¤¨¤à¤³¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¿Í¤«¤Ä·Ý¿Íµ¤¼Á¤ÊÀ³Ê¤Î¼¡½÷¡¦¤¨¤à¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¨¤à¤Õ¤¸¤óÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¤¤¯¤Ç¡ª¾®³ØÀ¸¥¨¥à¥â¥È¤¨¤à¤ß¤Î¾¡¼ê¤¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Õ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ªÆé¤ËºÇ½é¤«¤é¤¦¤É¤óÏÀÁè¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¢£ËÌ³¤Æ»µíÆý¤Ã¤Æ¤É¤³¤ÎµíÆý¡©
Ãø¡á¤¨¤à¤Õ¤¸¤ó¡¿¡Ø¤¤¤¯¤Ç¡ª¾®³ØÀ¸¥¨¥à¥â¥È¤¨¤à¤ß¤Î¾¡¼ê¤¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Õ¡Ù