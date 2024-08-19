ÆÍÁ³¤ÎÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤Å·µ¤¡×¡© ¥«¥Õ¥§¤Î¸®Àè¤Ç±«½É¤ê¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¾·¤Æþ¤ì¤¿Æü¤Î¤³¤È
Èþ½Ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Þ¥À¥à¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£Èà½÷¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾¯½÷¡×¤Ç¤·¤¿¡¿¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È2¡Ê1¡Ë
¤½¤Î¤ªÇº¤ß¡¢¥Þ¥À¥à¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â!?
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈþ¤·¤¤¥Þ¥À¥à¡£Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃúÇ«¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÈà½÷¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÑÀª¤òÀµ¤·¡¢¹¥¤¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¡¢ÆâÌÌ¤â³°¸«¤â¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ä¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤ª¶â¤â»þ´Ö¤â¤Ê¤¯Ì´¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¤â½ù¡¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
70ºÐ¤Î¥Þ¥À¥à¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤À¤¹¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÆü¾ï¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥æ¥Ë¥«Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¡ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ë¤ï¤«±«
Ãø¡á¥æ¥Ë¥«¡¿¡Ø¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¡ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù