¡Ö´Ë¾×ÃÏÂÓÀß¤±¤ë¤¿¤á¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬±Û¶¹¶·â¤ÎÌÜÅª¤ò½é¤á¤Æ¸ì¤ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ë¾×ÃÏÂÓ¤òÀß¤±¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ö·³¤Î¼çÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥í¥·¥¢¤ÎÀïÎÏ¤òÇË²õ¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÈ¿·â¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¿¯Î¬¼Ô¤ÎÎÎÆâ¤Ë´Ë¾×ÃÏÂÓ¤òÀß¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀïÁè¤ËµÙ²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±çºö¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¼Â¹Ô¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤òÎ®¤ì¤ë¥»¥¤¥àÀî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤òÇË²õ¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î½ÅÍ×¤ÊÊäµëÏ©¤ò¼×ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÀ©°µÃÏ°è¤Ç¿ØÃÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ö·³¤Î¼çÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥í¥·¥¢¤ÎÀïÎÏ¤òÇË²õ¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÈ¿·â¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¿¯Î¬¼Ô¤ÎÎÎÆâ¤Ë´Ë¾×ÃÏÂÓ¤òÀß¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀïÁè¤ËµÙ²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±çºö¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¼Â¹Ô¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤òÎ®¤ì¤ë¥»¥¤¥àÀî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤òÇË²õ¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î½ÅÍ×¤ÊÊäµëÏ©¤ò¼×ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤éÀ©°µÃÏ°è¤Ç¿ØÃÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£