DIR EN GREYが今年3月、4年ぶりに開催したヨーロッパツアーの最終地・ドイツ公演の模様を収めたライブフィルム『DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈』 の公開を記念して、DIR EN GREYのメンバーが登壇する舞台挨拶の実施が決定。さらに予告編も解禁となった。本作はライブシーンに加え、その舞台裏やメンバーのインタビュー等も盛り込まれたライブドキュメンタリーで、2日間異なる内容で行われたライブの構成を踏襲。2部作として[〜mode of Withering to death.〜]を9月20日より、[〜mode of UROBOROS〜]を10月4日より全国公開する。

DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈〜mode of Withering to death. & UROBOROS〜 公開記念舞台挨拶

■日時

[〜mode of Withering to death.〜]

2024年9月22日(日)12:00回(映画本編終了後に舞台挨拶)

2024年9月22日(日)15:30回(映画本編開始前に舞台挨拶)

[〜mode of UROBOROS〜]

2024年10月4日(金)19:00回(映画本編終了後に舞台挨拶)



■登壇者

DIR EN GREY(京、薫、Die、Toshiya、Shinya)、濱崎幸一郎 監督



■会場

新宿ピカデリー(東京都新宿区新宿3丁目15−15)



■料金

4,500円(税込/全席指定)



■チケット

[〜mode of Withering to death.〜]

◎OFFICIAL FAN CLUB「a knot」先行(抽選):

2024年8月20日(火)12:00 〜 8月25日(日)23:59

お申込み:OFFICIAL FAN CLUB「a knot」 https://direngrey.co.jp/fc/

◎一般発売(先着順):2024年8月31日(土)12:00〜

お申込み:イープラス https://eplus.jp/direngrey_film/

または全国のファミリーマート店舗



[〜mode of UROBOROS〜]

◎OFFICIAL FAN CLUB「a knot」先行(抽選):

2024年9月5日(木)12:00 〜 9月10日(火)23:59

お申込み:OFFICIAL FAN CLUB「a knot」 https://direngrey.co.jp/fc/

◎一般発売(先着順):2024年9月16日(月・祝)12:00〜

お申込み:イープラス https://eplus.jp/direngrey_film/

または全国のファミリーマート店舗



■プレイガイドチケットに関するお問い合わせ

イープラス:050-3185-6760(10:00〜18:00 オペレーター対応)

作品概要

■タイトル

DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 〜mode of Withering to death.〜

DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 〜mode of UROBOROS〜



■公開

9月20日(金)より 〜mode of Withering to death.〜

10月4日(金)より 〜mode of UROBOROS〜

2作連続ROADSHOW



■コピーライト:(C)FW

■配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

■公式サイト: https://liveviewing.jp/direngrey_film/

■公式X: https://x.com/direngrey_film

■予告編: https://youtu.be/7_G1XNUuuaY



■ムビチケ前売券販売中

料金:3,200円(税込)



■ムビチケ前売券(カード)

▽FAN CLUB券:8月31日(土)まで販売

販売:OFFICIAL FAN CLUB「a knot」 https://direngrey.co.jp/fc/



▽一般券:9月19日(木)まで販売

販売:本作を上映する映画館(一部を除く)

メイジャー通販サイト: https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M61296083979

MOVIE WALKER STORE: https://goods.moviewalker.jp/items/87159140/?ref=official



■ムビチケ前売券(オンライン)

9月19日(木)まで販売

販売:ムビチケ: https://mvtk.jp/film/Z0000059



■ムビチケ前売券(コンビニ)

9月19日(木)まで販売

販売:ローソンチケット: https://l-tike.com/deglf/ または、ローソン、ミニストップ店内のマルチメディア端末「Loppi」

舞台挨拶は、[〜mode of Withering to death.〜]公開期間中の9月22日、[〜mode of UROBOROS〜]公開初日の10月4日に新宿ピカデリーにて行われる予定 となっており、 DIR EN GREYのメンバー5名と、濱崎 幸一郎監督が登壇 。メンバー5名が映画の舞台挨拶で一同に会するのは今作が初のこと。アルバム『UROBOROS』に収録されている「VINUSHKA」のイントロにのせ始まる予告編では、現地ファンが熱狂しているライブの様子、メンバーがバンドについて語っているインタビューシーン、壮大なバラード「アクロの丘」にのせ“残響は国境を超え、共鳴する──”という本作のキャッチコピーで締められており、映画の世界観を垣間見る事が出来る内容となっている。