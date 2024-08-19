ライブフィルム『DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈』、メンバー全員登壇の舞台挨拶実施決定
DIR EN GREYが今年3月、4年ぶりに開催したヨーロッパツアーの最終地・ドイツ公演の模様を収めたライブフィルム『DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈』 の公開を記念して、DIR EN GREYのメンバーが登壇する舞台挨拶の実施が決定。さらに予告編も解禁となった。
本作はライブシーンに加え、その舞台裏やメンバーのインタビュー等も盛り込まれたライブドキュメンタリーで、2日間異なる内容で行われたライブの構成を踏襲。2部作として［〜mode of Withering to death.〜］を9月20日より、［〜mode of UROBOROS〜］を10月4日より全国公開する。
アルバム『UROBOROS』に収録されている「VINUSHKA」のイントロにのせ始まる予告編では、現地ファンが熱狂しているライブの様子、メンバーがバンドについて語っているインタビューシーン、壮大なバラード「アクロの丘」にのせ“残響は国境を超え、共鳴する──”という本作のキャッチコピーで締められており、映画の世界観を垣間見る事が出来る内容となっている。
DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈〜mode of Withering to death. & UROBOROS〜 公開記念舞台挨拶
［〜mode of Withering to death.〜］
2024年9月22日（日）12:00回（映画本編終了後に舞台挨拶）
2024年9月22日（日）15:30回（映画本編開始前に舞台挨拶）
［〜mode of UROBOROS〜］
2024年10月4日（金）19:00回（映画本編終了後に舞台挨拶）
■登壇者
DIR EN GREY（京、薫、Die、Toshiya、Shinya）、濱崎幸一郎 監督
■会場
新宿ピカデリー（東京都新宿区新宿3丁目15−15）
■料金
4,500円（税込／全席指定）
■チケット
［〜mode of Withering to death.〜］
◎OFFICIAL FAN CLUB「a knot」先行（抽選）：
2024年8月20日（火）12:00 〜 8月25日（日）23:59
お申込み：OFFICIAL FAN CLUB「a knot」 https://direngrey.co.jp/fc/
◎一般発売（先着順）：2024年8月31日（土）12:00〜
お申込み：イープラス https://eplus.jp/direngrey_film/
または全国のファミリーマート店舗
［〜mode of UROBOROS〜］
◎OFFICIAL FAN CLUB「a knot」先行（抽選）：
2024年9月5日（木）12:00 〜 9月10日（火）23:59
お申込み：OFFICIAL FAN CLUB「a knot」 https://direngrey.co.jp/fc/
◎一般発売（先着順）：2024年9月16日（月・祝）12:00〜
お申込み：イープラス https://eplus.jp/direngrey_film/
または全国のファミリーマート店舗
■プレイガイドチケットに関するお問い合わせ
イープラス：050-3185-6760（10:00〜18:00 オペレーター対応）
作品概要
DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 〜mode of Withering to death.〜
DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 〜mode of UROBOROS〜
■公開
9月20日（金）より 〜mode of Withering to death.〜
10月4日（金）より 〜mode of UROBOROS〜
2作連続ROADSHOW
■コピーライト：(C)FW
■配給：ライブ・ビューイング・ジャパン
■公式サイト： https://liveviewing.jp/direngrey_film/
■公式X： https://x.com/direngrey_film
■予告編： https://youtu.be/7_G1XNUuuaY
■ムビチケ前売券販売中
料金：3,200円（税込）
■ムビチケ前売券（カード）
▽FAN CLUB券：8月31日（土）まで販売
販売：OFFICIAL FAN CLUB「a knot」 https://direngrey.co.jp/fc/
▽一般券：9月19日（木）まで販売
販売：本作を上映する映画館（一部を除く）
メイジャー通販サイト： https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M61296083979
MOVIE WALKER STORE： https://goods.moviewalker.jp/items/87159140/?ref=official
■ムビチケ前売券（オンライン）
9月19日（木）まで販売
販売：ムビチケ： https://mvtk.jp/film/Z0000059
■ムビチケ前売券（コンビニ）
9月19日（木）まで販売
販売：ローソンチケット： https://l-tike.com/deglf/ または、ローソン、ミニストップ店内のマルチメディア端末「Loppi」