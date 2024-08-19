DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈〜mode of Withering to death. & UROBOROS〜 公開記念舞台挨拶



■日時［〜mode of Withering to death.〜］2024年9月22日（日）12:00回（映画本編終了後に舞台挨拶）2024年9月22日（日）15:30回（映画本編開始前に舞台挨拶）［〜mode of UROBOROS〜］2024年10月4日（金）19:00回（映画本編終了後に舞台挨拶）■登壇者DIR EN GREY（京、薫、Die、Toshiya、Shinya）、濱崎幸一郎 監督■会場新宿ピカデリー（東京都新宿区新宿3丁目15−15）■料金4,500円（税込／全席指定）■チケット［〜mode of Withering to death.〜］◎OFFICIAL FAN CLUB「a knot」先行（抽選）：2024年8月20日（火）12:00 〜 8月25日（日）23:59お申込み：OFFICIAL FAN CLUB「a knot」 https://direngrey.co.jp/fc/◎一般発売（先着順）：2024年8月31日（土）12:00〜お申込み：イープラス https://eplus.jp/direngrey_film/または全国のファミリーマート店舗［〜mode of UROBOROS〜］◎OFFICIAL FAN CLUB「a knot」先行（抽選）：2024年9月5日（木）12:00 〜 9月10日（火）23:59お申込み：OFFICIAL FAN CLUB「a knot」 https://direngrey.co.jp/fc/◎一般発売（先着順）：2024年9月16日（月・祝）12:00〜お申込み：イープラス https://eplus.jp/direngrey_film/または全国のファミリーマート店舗■プレイガイドチケットに関するお問い合わせイープラス：050-3185-6760（10:00〜18:00 オペレーター対応）