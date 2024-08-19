¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×80ÂåÃËÀ¤Î¼Ö¡¡ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½»Âð¤Ë¡Ä
ËÌ³¤Æ»ÇñÂ¼¤Ç8·î19Æü¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬½»Âð¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇñÂ¼³ý¾ÂÂ¼¤Ç¸áÁ°8»þÈ¾Á°¡¢¡Ö½»Âð¤Î³°ÊÉ¤Ë¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¶õ¤ÃÏ¤ËÃó¼Ö¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼êÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÏÅÅÃì¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½»Âð¤Î¸¼´Ø¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¸í¤êÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½»Âð¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ï¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬±¿Å¾Áàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£