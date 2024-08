『映画 聲の形』や『けいおん!』、間もなく公開を迎える映画『きみの色』などを手掛け、国内外で注目を集めるアニメーション監督である山田尚子監督によるオリジナルショートアニメ『Garden of Remembrance』が2024年8月30日(金)より配信開始となることが決定した。また、配信開始に先駆け、本編の魅力が凝縮された本PVも新たに公開となった。山田尚子監督は、TVアニメ『けいおん!』(2009年)で監督デビューを果たし、2016年に公開された『映画 聲の形』では同年の日本映画全体の興収ベスト10入り、第40回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞ほか名だたる賞を多数受賞、さらにアヌシー国際アニメーション映画祭にて長編コンペティション部門入選を果たすなど、高い評価を受け日本を代表するアニメ監督として知られる。そして、その最新作である映画『きみの色』(8月30日〈金〉公開)でも第26回上海国際映画祭金爵賞アニメーション最優秀作品賞を受賞するなど、日本国内にとどまらず世界的にも脚光を浴び続けている。

そんな山田尚子監督が手掛ける『Garden of Remembrance』は、アネモネの花をテーマとして「きみ」と「ぼく」と「おさななじみ」の3人の感情が揺れ動く様子を鮮麗に描いた、珠玉のハートフルショートアニメーション。アニメーション制作はTVアニメ『平家物語』、映画『きみの色』でも山田尚子監督とタッグを組んだサイエンスSARUが担当。キャラクター原案は漫画家・水沢悦子(漫画『花のズボラ飯』作画担当 ほか)、音楽は“可愛くてかっこいいピチピチロックギャル”として活動するシンガーソングライター・ラブリーサマーちゃんが書き下ろした。昨年10月に開催された「富川国際アニメーション映画祭(BIAF2023)」にて短編コンペDELIション部門・特別優秀賞・観客賞を受賞したほか、アヌシー国際映画祭にて特別上映を果たすなど、これまた注目を集めている『Garden of Remembrance』は、Hulu・Lemino他にて8月30日(金)より配信開始となることが決定した。「きみ」と「ぼく」、そして「おさななじみ」との ”さよなら” が描かれた本作は、「考えたり、思ったりする気持ちは、どこに行くのだろう」という山田監督の想いのもと制作された無声アニメとなっており、今回新たに公開された本PVは、見た者の感情が思わず揺り動かされてしまうような、本編の魅力が存分に詰まった内容となっている。(C)Garden of Remembrance -二つの部屋と花の庭-製作委員会