¡ÖÁê¼ê¤Î±þ±ç¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î2Ç¯À¸±¦ÏÓ¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¤«¤é6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¡¡Âç¼Ò2¡½8¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê19Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦ÁáÀ¥¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò4¶¯¤ËÆ³¤¤¤¿¡£4²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¤ÎÆó¥´¥í¤Ç2»à¤òÃ¥¤¦¤ÈºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£5²ó°Ê¹ß¤âÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤Î±þ±ç¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÅÙ¶»ËþÅÀ¤Î2Ç¯À¸±¦ÏÓ¤Ï»î¹ç¸å¤â¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£