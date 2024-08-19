¡ÚTRICERATOPS¡ÛÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×³èÆ°µÙ»ß¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ
19Æü¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦TRICERATOPS¤¬¸ø¼°HP¤Ç2024Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚTRICERATOPS¡ÛÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×³èÆ°µÙ»ß¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê³§ÍÍ¤Ø¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤ÎURL¤È¶¦¤ËÌµ´ü³èÆ°µÙ»ßTOUR¤Î¾ÜºÙ¤òµºÜ¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬Â·¤¤¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TRICERATOPS¤Ï¡¢Vocal & Guitar¤ÎÏÂÅÄ¾§¤µ¤ó¡¢Bass & Backing Vocal¤ÎÎÓ¹¬¼£¤µ¤ó¡¢Drums & Backing Vocal¤ÎµÈÅÄ²Â»Ë¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡£1997Ç¯7·î¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRaspberry¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãTRICERATOPS¡¡Ìµ´ü³èÆ°µÙ»ßTOUR ¡Ç24-¡Ç25¡ä
2024/11/19¡Ê²Ð¡ËÀîºê¡¡CLUB CITTA¡Ç
2024/11/22¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¡DRUM LOGOS
2024/11/27¡Ê¿å¡Ë¹Åç¡¡LIVE VANQUISH
2024/11/29¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¡BIGCAT
2024/12/01¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°¡¡THE BOTTOM LINE
2024/12/08¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚ¡¡cubegarden
2024/12/15¡ÊÆü¡ËÀçÂæ¡¡Rensa open
2024/12/21¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¡LOTS open
2025/01/10¡Ê¶â¡ËÅìµþ LINE CUBE SHIBUYA(½ÂÃ«¸ø²ñÆ²)
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±çÄº¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
Ï·¸å,
Êè,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¿ÀÆàÀî,
¶âÂ°²Ã¹©,
ºë¶Ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡