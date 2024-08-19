Âç¼ÒÀï¤ÎÁ°Ìë¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¡Ö¹Ã»Ò±à¤ËËâÊª¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ê19Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à¡¹·è¾¡ ¿ÀÂ¼³Ø±à8¡¼2Âç¼Ò¡Ë
¿ÀÂ¼³Ø±à¡½Âç¼Ò¡¡»Í²óÎ¢Âç¼Ò1»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢Æ£¸¶¤ÎÆó¥´¥í¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô±à»³¤ÏËÜÎÝ¤òÁÀ¤¦¤â¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÊá¼êÌÚ²¼Ì´=ÎÓÉÒ¹Ô»£±Æ
¡¡»î¹çÁ°Ìë¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¾®ÅÄÂç²ð´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ã»Ò±à¤ËËâÊª¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡×
¡¡Áê¼ê¤Ï¡¢·ãÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Âç¼Ò¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÂç´Ñ½°¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¸øÎ©¹»¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¨¡¼¥¹º£Â¼ÂóÌ¤¤ÏËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ì²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ø¤Î»Íµå¤«¤é¼ºÅÀ¤·¡¢»Í²ó¤Ï¼«¿È¤Î°Á÷µå¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢ÆóÎÝ¼ê¤ÎÁýÅÄÍµª¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥´¥í¤òÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤¿¡×¡£¤¹¤Ð¤ä¤¯ËÜÎÝ¤ØÅê¤²¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤ò¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£¤Ê¤ª1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¼¡ÂÇ¼Ô¤ÎÆó¥´¥í¤âºÆ¤ÓËÜÎÝ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¼éÈ÷¿Ø¤ÏÍ×½ê¤Ç¹¥¼é¤ò¸«¤»¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£»î¹çÅö½é¡¢ÁýÅÄ¤âÁê¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Î´ðÁÃÎý½¬¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢Å°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡Ãç´Ö¤ÈÎ®¤·¤¿´À¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤Î½Å°µ¤ò¤âÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¼¼ÅÄ¸¡Ë