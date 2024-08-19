¡Ú·ì±Õ·¿ÊÌ¡ÛÍ×Ãí°Õ¡ª·«¤êÊÖ¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø¡×¡ãO·¿¡¦B·¿¡ä
Îø°¦¤Ï³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢»þ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î·ì±Õ·¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø¡×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£O·¿
O·¿¤Î½÷À¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼Ò¸òÀ¤¬»þ¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Èà¤¬¼»ÅÊ¿¼¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¡¢O·¿¤Î½÷À¤Î¹¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤¬¸¶°ø¤Ç¸í²ò¤äÉÔ°Â¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¡¢»þ¤Ë¤ÏÈà¤È¤Î»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£B·¿
B·¿¤Î½÷À¤Ï¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼«Í³¤µ¤¬»þ¤Ë¤ÏÈà¤Ë¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Èà¤¬¤â¤Ã¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢B·¿¤Î½÷À¤ÎÆÈÎ©¿´¤¬¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤ÎÎø°¦¤¬¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÊÀéÌë/Àê¤¤»Õ¡Ë
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë