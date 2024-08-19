¡Ö·ò¹¯Èï³²¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¡×¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ç¹ñ¤òÄóÁÊ¡¡13¿Í¤¬Áí³Û9150Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þµá¤á¤ë
¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò½ä¤ê¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤¬³«Äî¡£´µ¼Ô¤ä°äÂ²¤Î¼çÄ¥¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ò¹¯Èï³²¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¡×¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ç¹ñ¤òÄóÁÊ¡¡13¿Í¤¬Áí³Û9150Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þµá¤á¤ë
¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÂè£±²ó¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤¹¡£ÅìµþÃÏºÛÁ°¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤ë»àË´¤ä½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹ñ¤¬ÀÜ¼ï¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ï°ãË¡¤À¤È°äÂ²¤ä´µ¼Ô¤é13¿Í¤¬Áí³Û9150Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¤ÎÂè°ì²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÎÝ¯ÀîÇîÊ¸¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4¿Í¤¬°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¸¡¾Ú¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤«¤é¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ËÄê´üÀÜ¼ï¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¡£Â¾¤Ë¤â¹ñ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤¬7¤Ä¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£