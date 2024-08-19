µìÅý°ì¶µ²ñÂ¦¤È¤Î´Ø·¸ÃÇÀä¤ò¶¯Ä´¡¡¾®ÎÓÂëÇ·»á¡ÖÀÜÅÀ·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï19Æü¡¢ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡ËÂ¦¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸½ºß¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¶µÃÄ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµó»Ù±ç¤Î°ÍÍê¤ä¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¶µÃÄ¤Î¶µµÁ¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤¹È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤´»ØÅ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿µ²±¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£