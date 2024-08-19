¹áÀî¸©¶µ°Ñ¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¤Î»Ø¿Ë¤òºöÄê¡¡¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÀË½ÎÏ¡×¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ»Ø¤Ê¸ÀÆ°¡×¤Ê¤ÉÌÀÊ¸²½
¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¤Î»Ø¿Ë¤òºöÄê¤·¡¢8·î19Æü¤Ë»Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¤Î»Ø¿Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯3·î¤ÎÊ¸²Ê¾Ê¤«¤é¤ÎÄÌÃÎ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆºöÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÀË½ÎÏÅù¡×¤ä¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¡×¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÀË½ÎÏÅù¡×¤Î¹àÌÜ¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¶µ°é¿¦°÷Åù¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌÀË½ÎÏÅù¤ÎËÉ»ßÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤ò¸µ¤ËºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀÊ¸²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¡×¤Î¹àÌÜ¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë²þÄû¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¸ÅÌ»ØÆ³ÄóÍ×¡×¤Ç¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤È¹Í¤¨¤é¤ìÆÀ¤ëÎã¤¬½é¤á¤ÆÎã¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÌÀÊ¸²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿Í»ö±¡¤¬Äê¤á¤ëÄ¨²ü½èÊ¬¤Î»Ø¿Ë¤ä²áµî¤Î½èÊ¬¡¢Â¾¸©¤Î»öÎã¤Ê¤É¤Ç½èÊ¬ÆâÍÆ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óºöÄê¤·¤¿»Ø¿Ë¤Ï¡¢Ë¡²þÀµ¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë8·ï¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ç¤¹¡£