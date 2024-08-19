¡ÈÇÉÈ¶¤Ê¤¡É°ÛÎã¤ÎÁíºÛÁª¡¡¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¥ì¡¼¥¹²ÃÂ®¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀµ¼°¤Ê½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï9·î¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÇÉÈ¶¤Ê¤¡É°ÛÎã¤ÎÁíºÛÁª¡¡¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¥ì¡¼¥¹²ÃÂ®¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Î¡È¿äÁ¦¿Í¡É¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤«
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÇÉÈ¶¤Ê¤ÁíºÛÁª¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ÐÇÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌÐÌÚÇÉ¡Û
ÌÐÌÚÉÒ½¼ ´´»öÄ¹¡Ê68¡Ë
²ÃÆ£¾¡¿® ¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê68¡Ë
¾åÀîÍÛ»Ò ³°Ì³Âç¿Ã¡Ê71¡Ë
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê63¡Ë
¡ÚËãÀ¸ÇÉ¡Û
²ÏÌîÂÀÏº ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¡Ê61¡Ë
¡ÚµìÀÐÇËÇÉ¡Û
ÀÐÇËÌÐ ¸µ´´»öÄ¹¡Ê67¡Ë
¡ÚÆó³¬ÇÉ¡Û
¾®ÎÓÂëÇ· Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê49¡Ë
¡ÚÌµÇÉÈ¶¡Û
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ¸µ´Ä¶Âç¿Ã¡Ê43¡Ë
¹â»ÔÁáÉÄ ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê63¡Ë
ÌîÅÄÀ»»Ò ¸µÁíÌ³Âç¿Ã¡Ê63¡Ë
ã·Æ£·ò ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¡Ê65¡Ë
ÀÐÇË»á¡¦¾®Àô»á¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤ê¡¢Á°²ó¡¢²ÏÌî»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾®ÀÐ²ÏÏ¢¹ç¡×¤â¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁ°²ó¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¡¢¾®ÎÓ»á¤â½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤«¤Ê¤êÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î2021Ç¯¤Ï4¿Í¤¬½ÐÇÏ¤ò¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢8·î19Æü»þÅÀ¤Ç11¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö3Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼À±¹À¤µ¤ó:
¿äÁ¦¿Í20¿Í¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï11¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï8¡Á9¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¥é¥óÀé½©¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
·Á¼°¾å¡¢ÇÉÈ¶¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¿äÁ¦¿Í¤Ï½¸¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼À±¹À¤µ¤ó:
º£¤Þ¤Ç¤ÏÇÉÈ¶¤ÎÇû¤ê¤Ç¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ÈÇÉÈ¶¤Ê¤ÁíºÛÁª¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î´íµ¡´¶¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µìÍè·¿¤ÎÇÉÈ¶¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉÈ¶¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¼¡¤ÎÁíÍý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯¤¯¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¼ã¼ê¡¦½÷À¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼À±¹À¤µ¤ó:
¼ã¼ê¤ä½÷À¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¢¶âÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¡¢¼¹¹ÔÉô¤È´ßÅÄÁíÍý¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ¤¬Èó¾ï¤ËÀ¸¤Ì¤ë¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤«¤Ê¤êµ¿¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ö¼ã¤¤¤«¤é¤¤¤¤¡×¡Ö½÷À¤À¤«¤é¤¤¤¤¡×¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥á¥¤¤µ¤ó:
¤«¤Ê¤ê·ò¹¯Åª¤ÊÀ¯¼£¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ¿È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ßÅÄÁíÍý¤¬ÉÔ½ÐÇÏ²ñ¸«¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ê¿äÁ¦¿Í¡Ë20¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£3Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Û¥é¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤¿¤À¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÀÜÁª¤Ù¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±¿Íµ¤¤ÈÅÞÆâ¿Íµ¤¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼À±¹À¤µ¤ó:
¤¤¤º¤ì10·î¡¦11·î¤Ë¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤Ç¹ñÌ±¤ÎÁªÂò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ì¤Î½à·è¾¡¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¿¤ÀÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤±¡×¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îºâ¸»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È¤³¤Î´Ö¤ÎÏÀÁè¤ÇµÍ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤Î¤ä¤êÊý ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤?
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢8·î19Æü¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¼ã¼ê¤Ç40Âå¤Ç¤¹¡£11¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô»á¤È¾®ÎÓ»á¤À¤±¤¬40Âå¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾®ÎÓÂëÇ·»á¡Û
1999Ç¯:ÅìµþÂç³ØË¡Ì³ÉôÂ´¶È¡¢ÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½¡¦ºâÌ³¾Ê¡ËÆþ¾Ê
2012Ç¯:½°µÄ±¡ÁíÁªµó¤Ç½éÅöÁª
2021Ç¯:½éÆþ³Õ
º£²ó¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ· Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê½ÐÇÏ²ñ¸«¡¦8·î19Æü¡Ë
¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï²¿¤«¡£¹ñÌ±¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤È¤ÎÐªÎ¥¡¢½çË¡Àº¿À¤Î·çÇ¡¡¢ÅÞ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¡£²þ¤á¤ë¤Ù¤¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢ÉÔÀµ¤Ë¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¡õÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ¤Î¼ºÇÔ¡£¼¡´üÁíºÛ¤Ï¤³¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×
¡Ö¤Þ¤ÀÎ¢¶âÌäÂê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²þ¤á¤Æ¤³¤Î¤³¤È¤âÌä¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÎ©¸õÊä¤¬±½¤µ¤ì¤ë¿Í¤«¤é¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤¬°ìÀÚÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÕÇ¤¤â¤·¤ç¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â¼Á¡¢¡È¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÉ¼¡É¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÇÉÈ¶¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌ¢±ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÁªµó¤Î¤ä¤êÊý¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼À±¹À¤µ¤ó:
Á´ÂÎ¤ÎÉ¼¿ô¤Ç°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êºÇ¸å¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Áªµó¤ÇÎ¢¶âµÄ°÷¤Ï¸øÇ§¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¼Â¤ÏºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
================
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³¤,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¾åÅÄ,
¾²ÃÈË¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¿ÀÆàÀî,
ÂçÁ¥