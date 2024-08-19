Î©·û¡¦Àô»á¤È¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼»á¡¢À¯¸¢¸òÂå¤ØÏ¢·È¤Ç°ìÃ×¡¡Áªµó¶¨ÎÏ¤Ï²¹ÅÙº¹
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀô·òÂÀÂåÉ½¤Ï19Æü¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤ÈÌó1»þ´Ö¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¾ÅÞ¤¬Ï¢·È¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ÇÎ¾»á¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¹ÅÙº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹=2024Ç¯4·î16Æü¸áÁ°10»þ37Ê¬¡¢¹ñ²ñÆâ¡¢´ä²¼µ£»£±Æ
¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¸å¤ÎÌîÅÞÏ¢·È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Àô»á¤¬»Ï¤á¤¿ÌîÅÞÅÞ¼ó¤È¤Î¥ê¥ì¡¼²ñÃÌ¤Î°ì´Ä¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Î©·û¤Î²¬ÅÄ¹îÌé´´»öÄ¹¤È¶¦»º¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤ÎÀ¯ºö¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·¿Æâ³Õ¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Î²¼¡¢Î©·û¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤ò¼´¤ËÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦¹½ÁÛ¤òÀô»á¤¬ÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤Î¹½ÁÛ¤Ë¶¦»º¤¬²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡Àô¡¢ÅÄÂ¼Î¾»á¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¤ò¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÂÎ¼Á¤òÊÑ¤¨¤ëÂç»ö¤Êµ¡²ñ¡×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤³¤½¶¦Í¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¹Â¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¶¦»º¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤òµñÀä¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä°Ý¿·¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©·û¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Àô»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÀâÌÀ¡£°ìÊý¤ÎÅÄÂ¼»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤ËÁíÁªµó¤ÇÏ¢·È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°ËÂô·ò»Ê¡Ë