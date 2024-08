I Don't Like Mondays.がデビュー10周年の集大成となる配信EP『FOCUS』を10月9日(水)にリリースすることを発表。さらに、9月7日(土)にお台場・ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場で開催となる初となるフリーライブの詳細も発表された。関連記事: アイドラが語るデビュー10周年の現在地、海外での活躍、NYをテーマにした特別な新曲 デビュー10周年となる今年は配信シングル3枚を立て続けにリリースした他(※3作目「Sunset Girl」は来週21日リリース)、中国ツアー、東名阪福でのセトリ投票ツアー、本州以外13都市を廻る「Island Tour」など精力的に活動のI Don't Like Mondays.。

タイトルの「FOCUS」には、10年という月日で見つけた唯一無二の音楽性と、さらに10年間の回顧ではなく、これからの未来へ"FOCUS"していくという意味が込められているとのこと。シングルとして配信リリースされた「New York, New York」「Lonely Dancers」「Sunset Girl」に加え、新録曲4曲を加えた全7曲で構成予定。特別形態として収録楽曲がダウンロード可能となるミュージックカード、さらにデビュー10周年記念Tシャツが付属したバージョンも販売が決定している。Tシャツは2バージョン展開され、予約者は抽選で秋からの全国ツアーのリハーサル観覧へ応募できる。また、バンド初となるフリーライブ開催が発表された。10周年という節目であり、秋から始まる”FOCUS” ASIA TOURの前にファンと最高の時間を作り上げる「I Dont Like Mondays. FREE LIVE 10th ANNIVERSARY」は、9月7日(土)お台場 ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場にて開催される。本フリーライブ会場でEP『FOCUS』を予約すると先着で前方エリアでライブが観覧できる入場券が配布されるのとのこと。さらに、フリーライブ開催を記念したクラウドファンディングも決定している。<リリース情報>I Don't Like Mondays.『FOCUS』配信日:2024年10月9日(水)https://idlms.com/news/detail.php?id=1118525=収録内容=New York, New YorkLonely DancersSunset Girl+新録曲4曲収録予定(曲順未定)<ライブ情報>I Don't Like Mondays. "FOCUS" ASIA TOUR公演情報:https://idlms.com/news/352555チケットぴあhttps://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=DC130002ローソンチケットhttps://l-tike.com/concert/mevent/?mid=519691イープラスhttps://eplus.jp/sf/word/0000060619ファンクラブ会員限定公開ゲネプロ10月8日(火)Spotify O-WEST札幌公演10月19日(土)※2部制cube garden名古屋公演10月27日(日)ダイアモンドホール岡山公演11月2日(土)YEBISU YA PRO広島公演11月3日(日)SIXONE Live STAR福岡公演11月9日(土)DRUM LOGOS大阪公演11月16日(土)なんばHatch仙台公演11月23日(土•祝)※2部制darwin東京公演12月1日(日)Zepp DiverCity ※全自由席※海外公演日程は順次発表。I Don't Like Mondays.HP / https://idlms.com