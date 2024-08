SHINee テミン、タイトル曲「Sexy In The Air」MV公開…圧倒的なソロパフォーマンスに注目

SHINeeのテミンが、新曲「Sexy In The Air」でカムバックした。本日(19日)午後6時、テミンは5thミニアルバム「ETERNAL」を発売し、タイトル曲「Sexy In The Air」のミュージックビデオも公開された。今回のミュージックビデオでは、熱望と自信を表現した楽曲のムードを形象化した。強烈なエレキギターサウンドと吸い込まれそうな映像で始まるミュージックビデオは、スケールの大きさを感じさせるセットとパフォーマンスが印象的だ。水と光、風などを通じて感覚的な瞬間を表現し、魅力的なテミンの姿を見せた。

特にミュージックビデオの後半のシーンで堪能できるソロダンスは“パフォーマンススキング”テミンの魅力を感じるのに十分だ。テミンのニューアルバムのダブルタイトル曲である「Sexy In The Air」は、トラップ、ブーンバップ、ドリルなど、多様なジャンルを行き来し、重いシンセベースサウンドを刻んだ印象的な楽曲だ。鋭いエレキギターサウンドは、確固たるアイデンティティとプライドを強調し、変化と自我の表出に対する熱望を表現している。さらにラストでは、もう1曲のダブルタイトル曲「Horizo​​n」のミュージックビデオが予告され、期待を高めた。テミンは22日、Mnet「M COUNDOWN」で「Sexy In The Air」を、23日にKBS 2TV「ミュージックバンク」で「Horizo​​n」のステージをそれぞれ披露する予定だ。