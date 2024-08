フォーミュラ1(F1)の魅力を紹介するインフルエンサーの中には、ユーザー名に「F1」という文字列を入れている人が多く存在しています。ところが、F1公式がインフルエンサーに対してユーザー名に「F1」を含めないように要求している可能性が報じられています。Formula 1 reportedly asking F1 creators to cease and desist using its branding - The Verge

例えば、Instagramで9.6万人のフォロワーを抱えるFI関連インフルエンサーグループ「F1R THE GIRLS」は、2024年8月13日にグループ名を「Paddock Project」に変更しました。Paddock Projectはグループ名変更を報告する際に「新しい名前とデザインは私たちの現在地とこれから向かう場所を示している」と述べているものの、変更の理由は明言していません。「She Loves F1」という活動名でF1関連情報を発信していたミカエラ氏もTikTokのユーザー名を「shelovesvroomss」に変更しており、動画のコメント欄で「みんながリブランディングしているのは遊びではなく、理由がある」と述べ、何らかの理由でF1関連インフルエンサーたちがユーザー名の変更を余儀なくされていることを明かしています。さらに、F1コメンテーターのトニ・コーワン・ブラウン氏はTikTokに「直近の6カ月でF1関連クリエイターのリブランディングに関するウワサを聞くようになった」「F1公式はF1のブランドを守るために、F1公式と関係があるように見せかけているユーザーに対処している」という内容の動画を投稿し、F1公式が名前の変更をインフルエンサーに働きかけていると指摘しています。なお、海外メディアのThe Vergeはインフルエンサーの名前変更についてF1公式に問い合わせていますが、記事作成時点では回答を得られていません。