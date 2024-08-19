¸µ¥×¥é¥Þ¥¤´ä¶¶ÎÉ¾»¡¡¸½ºß¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ðÌÀ¤«¤¹¡¡Æ±¤¸»Å»ö¤¬»öÌ³½êÂà½ê¸å¡Ö¥®¥ã¥é14ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤è¡¡¤³¤ï¤Ã¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Î´ä¶¶ÎÉ¾»¡Ê46¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢»öÌ³½ê¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´ä¶¶¤Ï1·î¤«¤é¼«¿È¤ÎSNS¤Ë·Ý¿Í¤ä´Ø·¸¼Ô¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·±ê¾å¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢µÈËÜ¶½¶È¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´ä¶¶¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¼ýÆþ¸»¤ò¡ÖDM¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Î±Ä¶È¡¢YouTubeÂÐÃÌ¡¢°û¿©Å¹¤ÎPR¡¢¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾å¤²¤Ê¤É¤Ç¡Ö²¿¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ýÆþ¤¬¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï²¼¤¬¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Çº£Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¡ÖµÈËÜ»þÂå¤È¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î²ñÄ¹¤µ¤ó¤¬·à¾ì¤ÇËÍ¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1ÁÈ¤À¤±¤ÇÃÂÀ¸²ñ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¡¡¤Þ¤¡¸À¤ï¤ÐËÍ¤é¤¬¼è¤Ã¤¿»Å»ö¤ä¤ó¡¡¤½¤ì¤Ç¥®¥ã¥é¸«¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¡¢ÀèÆüËÍ¤¬Âà½ê¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿1¿Í¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¡£¥®¥ã¥é14ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤è¡¡¤³¤ï¤Ã¡ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£