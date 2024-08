マンチェスター・シティは19日、チェルシーとのプレミアリーグ開幕戦を2-0で勝利している。



アウェイでチェルシーと対戦したマンCは前半18分に2シーズン連続得点王のノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが先制点を記録。その後はチェルシーに攻め込まれる場面もあったが、守備陣が耐え抜き、後半84分には元チェルシーのクロアチア代表MFマテオ・コバチッチが試合を決定づけるゴール。開幕戦で2-0の完封勝利を収めた。





Beats two and bends it in!



Sensational, @mateokovacic8 pic.twitter.com/lCHyyhu06X