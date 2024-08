EURO2024でも活躍したイングランド代表ストライカーは今夏の移籍市場でサウジアラビアへと活躍の場を移す可能性がある。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ブレントフォードに所属するイングランド代表FWイヴァン・トニーは現在サウジアラビアのアル・アハリと交渉を行なっているという。クラブのエースでもある同選手はクリスタル・パレスとのプレミアリーグ開幕戦では移籍交渉のためメンバー外となっていた。





"I never look at the ball...Some people think it's crazy, but it's working"



Ivan Toney explains his penalty technique after converting during @England's shootout victory at #Euro2024. The Brentford striker has converted 92% of his Premier League spot-kicks pic.twitter.com/KRjIDDM3kG