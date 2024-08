チェルシーはホームで迎えたマンチェスター・シティとの開幕戦を0-2で敗北している。



EURO2024に出場したロドリ、カイル・ウォーカー、ジョン・ストーンズ、フィル・フォーデンという主力選手が先発から外れたマンCを相手にしたチェルシーだが、序盤から主導権を握られ、最終的にはノルウェー代表FWアーリング・ハーランドとクロアチア代表MFマテオ・コバチッチに得点され、完敗を喫することとなった。今季から新たにチームを率いるエンツォ・マレスカ監督の初陣となったチェルシーだったが、開幕戦から厳しい試合となった。





"I think it was quite clear"



Enzo Maresca believes his 'identity' was evident in Chelsea's 2-0 loss to Man City pic.twitter.com/aeLzcRn7Mc