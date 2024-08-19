¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡Âè46²óÂç¹¾¸Í¾Þ¡ÛÅÏÊÕÍºÏ¯¡¡Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡ã¹¾¸ÍÀî20Æü12RÍ¥¾¡Àï¡äÅÏÊÕÍºÏ¯¡Ê38¡áÅìµþ¡Ë¤¬Í¥¾¡Àï°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡19Æü¤Î½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ04¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£Í¥¾¡Àï2¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤«¤é¤Î¿¤Ó¤¬À¨¤¤¡£4ÆüÌÜ¤«¤é²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À°È÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¾å¡¹¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê1¹æÄú¤Î¡ËÀÐÅÏÅ´Ê¼¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¥ß¥¹ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤±¤ëÂ¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ê¹¾¸ÍÀî¤Ï2020Ç¯8·î18Æü¤È21Ç¯1·î30Æü¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ë¤·¤Ð¤é¤¯¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤âÆþ¤ë¡£
¡¡20Æü¤Î12RÍ¥¾¡Àï¤Ï2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï2¥³¡¼¥¹¤ò¹îÉþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Åß¾ì¤Î2¥³¡¼¥¹¾¡Î¨¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤Î2¥³¡¼¥¹¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢·ù¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤À¤±¤ËÂç¶âÀ±¤òÁÀ¤¦¡£