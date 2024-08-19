¡ÚÆÈ¼«¡ÛÊì¿Æ¤¬Â©»Ò¤Î¼Ö¤Ë¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë°ú¤¤º¤é¤ì¤±¤¬¡¡¸¤¤À¤±¾è¤»¥ê¡¼¥É»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼ÖÈ¯¿Ê¡Ä¡¡²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è
Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤¬°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤Ç¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¸¤¤À¤±¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¼Ö¤¬È¯¿Ê¡¢Â©»Ò¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ËÊì¿Æ¤¬¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¿¤«¤ò°ú¤¤º¤ëÇò¤¤¼Ö¡Ä
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
²èÌÌº¸¤«¤é¸½¤ì¤¿Çò¤¤¼Ö¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢²¿¤«¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¼Ö¤Î¤¢¤È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¡£
¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡¢Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤âµÞ¤¤¤ÇÇò¤¤¼Ö¤Î¤¢¤È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
Á°¤òÁö¤ëÇò¤¤¼Ö¤Ë¡¢»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¡£
Ää¼Ö¤·¤¿¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¾õÂÖ¤Î½÷À¤¬¡Ä
¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤¤Å¤Ää¼Ö¤¹¤ëÇò¤¤¼Ö¡£
¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤¬¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÆ»Ï©¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Î8·î15Æü¤ÎÍ¼Êý6»þÈ¾¤´¤í¡£
¾ì½ê¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤òÁö¤ë»ÔÆ»¡£
ÌÜ·â¤·¤¿Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡§
¤Þ¤º°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Ï²¿²ó¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¡ÖÄË¤¤¡¢ÄË¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÊì¿Æ¡£
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢·Ú¤¤¤±¤¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸¤¤À¤±¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Á¡Ä
¤Ê¤¼Êì¿Æ¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï¸¤¤Î»¶Êâ¤ò½ª¤¨¡¢¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¸¤¤ò¾è¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤¬È¯¿Ê¤·¡¢°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡§
¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¼ÖÆþ¤Ã¤¿¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¥ê¡¼¥É¤âÅÏ¤·¤È¤¯¤è¡×¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤È¤±¤Ð¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤Ëµ¯¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¸Î¡£
¾ï¤Ë°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¦¤¨¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×8·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë