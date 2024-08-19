¡Ú´¿´î¡Û¥µ¥ó¥ÞËµù¡ªÉÔµùÂ³¤¤Ç¡È¹âµéµû¡É¤«¤é°ìÅ¾¡¢²Á³Ê¤¬200Ê¬¤Î1¤Ë¡Ö8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä¡×
¶úÂÇ¤Á¤·¡¢¿¶¤ê±ö¤ò¤·¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢19Æü¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Á¯¤Ê¥µ¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡£Å©¤êÍî¤Á¤ë»é¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë½§»Ô¾ì¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó½éÆþ²Ù¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥µ¥ó¥Þ¡£
½îÌ±¤ÎÌ£¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÉÔµùÂ³¤¤Ç¤¤¤ï¤Ð¡È¹âµéµû¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤«¤ÊÄâ¡¦ÂôÅÐÈËÎ´Å¹¼ç¡§
¡ÊµîÇ¯¤Ï¡Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤·ÎÌ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¥«·î¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Þ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥Þ¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ëËÌ³¤Æ»¡¦º¬¼¼»Ô¤Î²Öºé¹Á¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥µ¥ó¥Þ¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ÏÌó67¥È¥ó¡£2023Ç¯¤ÎÌó469kg¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼Â¤Ë140ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¶¥¤ê¤â²áµîºÇ¹âÃÍ¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤Î²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤ï¤º¤«200Ê¬¤Î1¤Ë¡£
Á¯µûÅ¹¤Ç¤ÏÁáÂ®1É¤80±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»¥ËÚ»Ô¤ÎÁ¯µûÅ¹¤Ç¤Ï¡¢1É¤18±ß¤ÈÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎËµù¤ÏÁ´¹ñ¤ËÇÈµÚ¤·¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤ÎÌó20ÇÜ¤È¤Ê¤ë20¥È¥ó¤Î¥µ¥ó¥Þ¤¬Æþ²Ù¡£
Ê¡Åç»Ô¤Ç¤â2023Ç¯¤ÎÈ¾ÃÍ¤Ë¶á¤¤²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãç²·¶È¼Ô¡§
ÃÍÃÊÅª¤Ë¤Ï¤À¤¤¤Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°Â¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬¼¼²¤ÇËÉÙ¤Êµù¾ì¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËµù¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¤Î¥µ¥ó¥Þ¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎËµù¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½ Áã»³Å¯¤µ¤ó¡§
Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤é¡¢10·î¤°¤é¤¤¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£