Á¾±÷»Ô¤ÎÆî¶å½£ÃÜ»º½Ã°å³ØµòÅÀ¡¡Á´¹ñ¤«¤é³ØÀ¸¼õÆþ¤ì³«»Ï
¼¯»ùÅç¸©Á¾±÷»Ô¤Ëº£Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿½Ã°å»Õ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë»ÜÀß¡ÖÆî¶å½£ÃÜ»º½Ã°å³ØµòÅÀ¡×¤Ç¡¢19Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤«¤é³ØÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¶å½£ÃÜ»º½Ã°å³ØµòÅÀ¤Ï¡¢Á¾±÷»Ô¤¬¸©Î©ºâÉô¹â¹»À×ÃÏ¤Ë¼¯»ùÅçÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ4·î¤ËÀ°È÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÜ»º¶È¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼¯»ùÅçÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤«¤éÂç³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä»¼èÂç³Ø¤ä¿ÀÆàÀî¤ÎËãÉÛÂç³Ø¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÂç³Ø¤«¤é½Ã°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹10¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬¼Â½¬¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ»¼èÂç³Ø¡Ë¡ÖÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ4Çñ5Æü¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡ÊËãÉÛÂç³Ø¡Ë¡ÖºÂ³Ø¤â¤¢¤ê¡¢¡ÊÆ°Êª¤È¡Ë¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¶¦Æ±½Ã°å³ØÉô¡¦ÈÁÊÝÀ¿Æó¶µ¼ø¡Ë¡Ö¡ÊÂç³Ø¤Ç¡ËÇÏ¤È¤«ÆÚ¡¢·Ü¤Î¼Â½¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Ë¶µ°é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¼Â½¬¤Ï4Çñ5Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢µí¤äÇÏ¤Î»ô°éÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦