¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè16ÏÃ¡ÖÆÃÊÌ¡×¤¬¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¸ø³«¡ª ¹¾¸ý¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤ë
¡ÚÂè16ÏÃ¡Û
8·î19Æü ¸ø³«
8·î19Æü ¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï8·î19Æü¡¢mmk»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè16ÏÃ¡ÖÆÃÊÌ¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè16ÏÃ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ÉÉþ¤ò»îÃå¤¹¤ë¹¾¸ý¡£ÃÓÂô¤ÏÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î¹¾¸ý¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡¦¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè15ÏÃ¡Ö°Õ¼±¡×¤¬¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ç¸ø³«¡ª ¹¾¸ý¤Î¿´Ãæ¤Ï
Âè16ÏÃ¡ÖÆÃÊÌ¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ú¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡Û
¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î½÷»Ò¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¨¸ý¤«¤Ã¤¿ÏÃ 0/2#Ì¡²è¤¬ÆÉ¤á¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë pic.twitter.com/dE71jztEeo- mmk (@mmkmanga) August 19, 2024
¸«¤ëÂ¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤±¤É¡¢¸«¤é¤ì¤ëÂ¦¤â¥É¥¥É¥¡Ä¡© ¡Ø¥é¥Ö¥³¥á¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Îmmk¤¬Á÷¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¡Ö¤ªÎÙ¤µ¤ó¡×½ã°¦¥·¥çー¥È¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡ª
(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.