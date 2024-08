ZEROBASEONE「SUMMER SONIC 2024」に登場！“忘れられない夏の思い出ができた”

ZEROBASEONEが日本を盛り上げた。彼らは17日に大阪、18日に東京で開催された「SUMMER SONIC 2024」に出演した。「SUMMER SONIC」は日本最大の都心型音楽フェスティバルで、世界的なアーティストたちと共にデビュー1年のZEROBASEONEもラインナップに名前をあげた。彼らはセットリストに含まれた全ての楽曲をバンドサウンドで編曲し、出来の良いステージを披露した。ステージ衣装としてグッチの製品でコーディネートし、それぞれの個性を魅力をアピールした。

ZEROBASEONEはまず、トップに向けた9人のメンバーの情熱を描いた「New Kidz on the Block」で軽快に幕を開けた後、「君」に向かって走るという意志を表現したデビュー曲「In Bloom」の日本語バージョンを披露し、持ち前の爽やかでエネルギッシュな魅力をアピールした。ZEROBASEONEは、Mnet「BOYS PLANET」で披露した競演曲「Say My Name」をはじめ、「and I」「Sunday RIDE」のメドレーを披露し、雰囲気を盛り上げた。フェスティバルに最適化された彼らだけのポジティブなエネルギーを披露するステージも繰り広げられた。彼らは一緒に歌って踊る私たちの世界を歌った「Kidz Zone」に続き、「SWEAT」「Feel the POP」のステージで夏を盛り上げる情熱的なパフォーマンスを披露した。また、彼らは3月に発売した日本初のシングル「ゆらゆら-運命の花-」を歌い、日本のファンも一緒に合唱した。彼らはこのシングルで、3月の売上基準で日本レコード協会が50万枚以上の累積売上を達成した作品に与える「ダブルプラチナ」認証を受けた。「SUMMER SONIC 2024」を訪れた観客たちと日本語で話しながらパフォーマンスを披露した彼らは、「このように大きなフェスティバルのステージに立つことができて嬉しい。皆さんのおかげで忘れられない夏の思い出を作ることができた。これからも僕たちの音楽を愛してほしい」と語った。ZEROBASEONEは26日午後6時、4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」を発売する。これまで3枚のアルバムがいずれも発売から1日でミリオンセラーになるなど、カムバックする度に新たな歴史を書いている彼らは、映画のようなストーリーでもう一度新たなチャプターを開く予定だ。