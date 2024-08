今秋開催のDIR EN GREYとPIERROTによるジョイントライブ<ANDROGYNOS>にて、YouTubeでライブ映像がプレミア公開されることが決定した。2017年、“丘戦争”としても大きな話題となり横浜アリーナで開催された<ANDROGYNOS>から7年。今秋10月11日・12日に国立代々木競技場 第一体育館にて<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->が開催。副題“THE FINAL WAR”が何を意味するのかは明確には語られていないが、時代に衝撃を与えてきたこの2つのバンドが遺すライブは見逃すことできないだろう。

◼︎ANDROGYNOS - a view of the Megiddo -【DAY 1 (2017年7月7日) ダイジェスト映像】≪DIR EN GREY≫公開期間:2024年8月17日(土)21時〜8月30日(金)URL:https://youtu.be/t3vvjUwA3wM≪PIERROT≫公開期間:2024年8月17日(土)22時〜8月30日(金)URL:https://youtu.be/2hdJYWPHgeA◼︎ANDROGYNOS - a view of the Acro -【DAY 2 (2017年7月8日) ダイジェスト映像】≪PIERROT≫公開期間:2024年8月25日(日)21時〜9月7日(土)URL:https://youtu.be/pjIv7GTvjYk≪DIR EN GREY≫公開期間:2024年8月25日(日)22時〜9月7日(土)URL:https://youtu.be/VFJtJf_mdvs

ライブ情報



<ANDROGYNOS- THE FINAL WAR ->2024/10/11(金)ANDROGYNOS- under the Blue Moon -国立代々木競技場 第一体育館出演:PIERROT / DIR EN GREY2024/10/12(土)ANDROGYNOS- under the Red Moon -国立代々木競技場 第一体育館出演:DIR EN GREY / PIERROT▼チケット情報オフィシャルサイト先行受付受付期間2024/8/10(土)12:00〜8/18(日)23:59受付場所イープラス受付URLhttps://eplus.jp/androgynos/プレイガイド最速先行受付受付期間2024/8/19(月)12:00〜8/26(日)23:59受付場所イープラス受付URLhttps://eplus.jp/androgynos/