µÜºê¤Ç½ÉÇñ¥¥ã¥ó¥»¥ë2Ëü4Àé¿Í¡¡¿ÌÅÙ6¼åÃÏ¿Ì¸å¡¢¸©¤ÏÂÐºö¸¡Æ¤
¡¡µÜºê¸©¤Î²ÏÌî½Ó»ÌÃÎ»ö¤Ï19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢8ÆüÍ¼¤Ë¸©Æâ¤Ç¿ÌÅÙ6¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¸å¡¢¸©Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ÇÌó2Ëü4Àé¿ÍÊ¬¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Î¤«¤Æþ¤ì»þ¤òÄ¾·â¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ÉÇñ¶È¼Ô¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÏÌî»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶µÒÂÐºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÌó200»ÜÀß¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡ÖµÜºê¸©¥Û¥Æ¥ëÎ¹´ÛÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¡×¤¬8Æü°Ê¹ß¤Î¸©Æâ¤Î½ÉÇñ¥¥ã¥ó¥»¥ë¾õ¶·¤òÄ´ºº¡£16Æü»þÅÀ¤ÇÌó130»ÜÀß¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÁÈ¹çÍý»öÄ¹¤ÎÍÅÄ¹±Íº¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ï¡Ö¸©¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡Ø¸©Ì±³ä¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¶µÒºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£